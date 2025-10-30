Минобороны РФ сообщило, что получило соответствующий приказ диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин якобы приказал своим военным пропустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где, по его версии, ВСУ находятся в окружении. Об этом сообщило российское Минобороны.

"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в т. ч. украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске (так россияне называют Покровск, - ред.), Димитрове (Мирноград, - ред.), Купянске", - говорится в сообщении российского ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что российское командование якобы для этого готово прекратить боевые действия на несколько часов в этих районах.

"Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в этих районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих", - отметили в МО РФ.

Идея "микропрекращения огня" Путина

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Путин сделал лживое заявление о ситуации в Покровске и Купянске. По его словам, ВСУ якобы попали в окружение в указанных районах. Он добавил, что российская армия якобы "не против пустить СМИ, в том числе украинские и иностранные, в зону окружения противника", чтобы журналисты могли "зайти, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти".

В Институте изучения войны (ISW) объяснили смысл циничной идеи Путина. Аналитики отметили, что он таким образом стремится заявить, что Россия не является препятствием для мирного процесса. При этом в ISW не подтвердили, что российские войска окружили Покровск или Купянск.

