Телефоны других производителей, в частности, Xiaomi, тоже станут дороже.

Корейское издание Hankyung выпустило отчет, согласно которому Samsung планирует повысить цены на многие свои продукты, в том числе смартфоны уже в 2026 году. Это связано с резким ростом стоимости ключевых компонентов, в частности, микросхем памяти.

В отрасли это называют "инфляцией памяти". Производители микросхем перераспределяют мощности на выпуск более дорогой и быстрой HBM-памяти, чтобы покрыть запросы развивающейся ИИ-индустрии. Вместе с этим начали дорожать и обычные DRAM-чипы, которые применяются в компьютерах и смартфонах.

Аналитики прогнозируют, что подорожание коснется прежде всего бюджетных и среднеценовых моделей Galaxy. Флагманы, включая будущую серию Galaxy S26, могут остаться относительно стабильными в цене, так как Samsung уже зарезервировал для них значительные объемы памяти.

Для пользователей это значит, что покупка смартфона Samsung в ближайшее время может оказаться выгоднее, нежели откладывание покупки. Предподагается, что инфляция цен на микросхеми памяти сохранится до 2027 или 2028 года.

Samsung – не единственный бренд, который принимает подобные решения. Xiaomi накануне представила новый "середняк" Redmi K90, цена которого на 7,5% выше предыдущей модели.

Ранее в сети появилась информация, что SSD и оперативная память могут подорожать до 30%. Если еще год назад индустрия терпела убытки на фоне низкого спроса, то теперь ситуация полностью изменилась.

Меж тем Samsung готовится к презентации своего первого телефона с тремя экранами. Устройство сможет разворачиваться в полноценный планшет с диагональю около 10 дюймов и получит необычную G-образную конструкцию с двумя шарнирами.

