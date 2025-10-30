Хотя изменение климата все же может привести к тому, что в итоге станет нашим "концом".

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что изменение климата "не приведёт к гибели человечества". Несмотря на то что основатель Microsoft потратил огромную часть своего состояния в $122 миллиарда на борьбу с изменением климата, теперь он считает, что мировым лидерам следует сосредоточиться на других угрозах.

Но если климатические изменения не уничтожат человечество, то что тогда? По словам экспертов, суровая правда в том, что человечество, скорее всего, уничтожит само себя задолго до того, как последствия климатических изменений станут катастрофическими, пишет Daily Mail.

Это касается как мощных моделей искусственного интеллекта, создаваемых в лабораториях по всему миру, так и смертоносных биологических оружий — человечество стремительно создает инструменты собственного уничтожения. Однако ученые, изучающие так называемые "экзистенциальные риски", полагают, что наибольшая опасность исходит от угрозы всеобъемлющей ядерной войны.

"Ключевое различие — во времени: изменение климата развивается десятилетиями, а ядерная война может уничтожить цивилизацию за несколько часов", - заявил эксперт по международным отношениям из Глазговского университета, доктор Рис Крилли.

Самоуничтожится ли человечество

В открытом письме перед климатическим саммитом ООН COP30 в Бразилии Билл Гейтс заявил, что изменение климата — не самая большая угроза человечеству. Хотя 70-летний миллиардер признал, что климатические изменения "навредят бедным людям больше, чем кому-либо", он также отметил, что "панические прогнозы апокалипсиса" — ошибочны.

"Люди смогут жить и процветать в большинстве регионов Земли в обозримом будущем", — написал он. Однако многие эксперты сомневаются, что человечество действительно сможет "жить и процветать" в долгосрочной перспективе.

Особенно тревожно то, что возможность начала полномасштабной ядерной войны уже не кажется чем-то далеким и невероятным. "Эти риски не являются теоретическими: оружие существует, напряжение между ядерными державами растет, и кажется, что государства, обладающие ядерным арсеналом, все чаще готовы применять силу и угрожать ядерным оружием, чтобы добиться своего. Мы также знаем, что ошибки и случайности происходят, и то, что во времена холодной войны не начался ядерный конфликт, было во многом делом удачи", - пояснил Крилли.

И это уже само по себе пугающая перспектива, но исследования показывают, что даже относительно ограниченная ядерная война может означать конец человечества. Когда взрываются атомные бомбы, они вызывают масштабные пожары, выбрасывающие в атмосферу столбы пепла и пыли. Подобно извержению супервулкана, эти частицы блокируют солнечный свет на многие годы, погружая планету в ядерную зиму.

Современные климатические модели показывают, что обмен ядерными ударами приведёт к "малому ядерному ледниковому периоду", который может продлиться тысячи лет. Недостаток солнечного света понизит глобальные температуры примерно на 10°C почти на десятилетие, разрушив мировое сельское хозяйство.

Даже "небольшое" применение — всего 100 ядерных боеголовок — обрушит глобальную продовольственную систему и приведёт к гибели до двух миллиардов человек от голода в течение двух лет. В мире же сейчас есть более 12 тысяч ядерных боеголовок.

Биологическое оружие и риск случайной катастрофы

Помимо ядерной угрозы, некоторые исследователи все больше беспокоятся о создании искусственных биологических оружий. С 1973 года, когда были созданы первые генетически модифицированные бактерии, человечество постоянно наращивает способность производить смертельные болезни.

С развитием технологий искусственного интеллекта такие модифицированные вирусы или бактерии стало еще проще создавать, что делает биологическое оружие потенциально доступным для террористических организаций или "государств-изгоев".

Даже случайная утечка из лаборатории может вызвать пандемию, масштабы которой превзойдут все, что человечество переживало ранее. Риск того, что доступность биотехнологий приведет к попытке (и успешному созданию) пандемии, способной уничтожить человечество, нельзя считать незначительным.

Насколько экзистенциальным является изменение климата

Хотя Гейтс убежден, что изменение климата не уничтожит человечество, многие эксперты не столь уверены. Некоторые исследователи считают, что климатические изменения следует рассматривать как экзистенциальный риск — наравне с ядерной угрозой. Причина не в том, что климат сам по себе вызовет апокалипсис, а в том, что он усиливает другие угрозы.

Исследователь Кембриджского центра по изучению экзистенциальных рисков, доктор С. Джей Бирд, объяснил: "Нет реалистичного сценария, при котором все люди погибнут от жары или утонут из-за повышения уровня моря. Но изменение климата может убить нас косвенно. Оно способно дестабилизировать мировую политику и привести к Третьей мировой войне, спровоцировать опасные эксперименты по геоинженерии, вызвать пандемии или нарушить продовольственные цепочки настолько, что рухнет глобальная экономика".

Ученые уверены, что климатические изменения уже усиливают засухи, наводнения и штормы, что приведёт к нехватке ресурсов и беспрецедентной волне миграции. В результате это может вызвать геополитическую нестабильность и новые конфликты.

Изменение климата способно усилить напряжение между ядерными державами. Кризисы, вызванные засухой, наводнениями или продовольственной нестабильностью, могут наложиться на уже существующие противоречия, повышая риск ошибок и эскалации конфликтов.

По словам Крилли, именно поэтому изменение климата вполне можно считать экзистенциальной угрозой для человечества.

