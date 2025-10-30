Правительство США накопило рекордные запасы сыра в подземных "сырных пещерах".

Правительство США накопило огромный запас сыра - около 635 миллионов килограммов (1,4 миллиарда фунтов), который хранится на сотни футов под землей в переоборудованных известняковых шахтах, известных как "сырные пещеры".

Как сообщает The Farmlink Project, история государственного сыра началась в 1970-х годах во время дефицита молочных продуктов и инфляции. Финансовая поддержка молочной промышленности привела к перепроизводству, и правительство оказалось с горами сыра.

В начале 80-х годов правительство США владело более 227 миллионами килограммов сыра, который хранился на более чем 150 складах в 35 штатах.

Видео дня

"Сыр, сыр повсюду, но никто на самом деле не хочет его есть", - вспоминает антрополог Брэдли Н. Джонс в "Оксфордском дневнике сыра". Часть запасов передавали некоммерческим организациям, но значительная часть продукта становилась непригодной для потребления.

Современные сырные пещеры обеспечивают стабильную температуру для длительного хранения молочных продуктов, однако содержание таких запасов является сложным и дорогим. Министерство сельского хозяйства США продолжает накапливать излишки сыра, частично из-за падения внутреннего потребления молочных продуктов.

По словам Лукаса Фюсса, директора по анализу рынка молочных продуктов компании HighGround Dairy: "Я только что читал истории о сырном чае в Китае, которые стали вирусными. Возможно, нам нужно это рассмотреть".

Запасы чеддера, швейцарского и американского сыра остаются в пещерах, пока фермеры ищут новые способы их использования и сбыта.

Вас также могут заинтересовать новости: