РФ пытается завести свои ДРГ между позициями Сил обороны.

Ситуация на всей линии боестолкновения сложная, поскольку РФ избрала тактику истощения Сил обороны Украины.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин.

"Это постоянные ежедневные пехотные штурмы. Да, они небольшие. Во-вторых, это попытки зайти в наши тылы из-за помощи различных ДРГ. И в-третьих, это огромное насыщение беспилотной компоненты. Поэтому они работают очень активно по всей линии фронта корпуса. Лиманское направление крайне тяжелое в этом плане, но работаем", - сказал Бородин.

Он отметил, что РФ может использовать технику во время штурмов позиций Сил обороны. Однако это в основном исключения. Он также добавил, что на Лиманском направлении украинские защитники проводят мобильную оборонительную операцию.

"Постоянные столкновения, с нашей стороны также активно работа ведется. За преобладающие высоты, за максимально оптимальную линию. Сейчас линия фронта постоянно на тактическом уровне движется вперед-назад. Чтобы личный состав имел возможность удерживать максимально идеальные, насколько это возможно, места для обороны. Поэтому идет такая постоянная мобильная оборонительная операция", - добавил Бородин.

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении российских захватчиков в районе Покровска и еще трех населенных пунктов. В то же время, по данным экспертов, Силы обороны отбросили врага в районе Нового Шахово.

О ситуации возле Покровска рассказал и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что РФ пытается закрепляться и накапливаться в жилой застройке Покровска. В то же время, по его словам, "никакого блокирования" города нет.

