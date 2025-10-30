Почти по всей стране будет очень тепло, а дожди - только в нескольких областях.

В конце июня в Украине ожидается очень теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Октябрь завершается красивой погодой. Не без дождей, но с этим прекрасным желтым солнцем на желтых листочках", - говорит она.

На юге воздух прогреется до +15...+19 градусов. Немного похолодает в северных областях, днем +9...+13 градусов, а на остальной территории Украины +11...+15 градусов.

Видео дня

На севере и северо-востоке вероятны дожди. На остальной территории сохранится погода без осадков.

"Ветер в Украине западный, порывистый, иногда со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду", - отметила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 31 октября местами пройдет небольшой дождь. Ожидается порывистый западный ветер и максимальная температура воздуха +10...+11 градусов.

Ноябрь 2025 - прогноз на месяц

В этом году в ноябре погода в Украине будет близкой к средним многолетним показателям, сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца составит 1,6-7,5° тепла. Это на 1-2 градуса выше нормы, тогда как в восточных регионах показатели будут в пределах обычной климатической нормы.

Что касается осадков, то их ожидается 34-77 мм, а в Карпатах местами до 100 мм, что соответствует 80-100% климатической нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: