Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания: Кремль отреагировал

Москва уверяет, что ее недавние испытания не нарушали правил. Одновременно Кремль хвалит "Посейдон" и "Буревестник" как "уникальные" вооружения.

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия на равных условиях с другими странами. Этот процесс начнется немедленно. В России немедленно отреагировали.

В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" не включали ядерные детонации и не нарушали запрет на ядерные испытания.

"Мы надеемся, что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это (испытания "Буревестника" и "Посейдона" - УНИАН) не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание", - заявил Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Как пишет Newsweek, США, Россия и Китай обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, и несмотря на конкуренцию ни одна из трех стран, по общим известным данным, не проводила ядерных детонаций с 1996 года - перед подписанием Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Распоряжение Трампа возобновить испытания вызывает беспокойство относительно потенциальной эскалации ядерных практик и тщательности соблюдения международных норм.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным немедленно возобновить испытания ядерного оружия, впервые за 33 года.

В сообщении в соцсети Truth Social он заявил, что поручил Пентагону провести испытания американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами.

Это произошло после того, как Путин заявил, что Россия 28 октября провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Перед этим РФ провела испытания ядерной ракеты "Буревестник".

