'Приплели' даже Селену Гомес: Медведев устроил перепалку с министром обороны Бельгии

Спор между бельгийским министром обороны и Медведевым вышел за пределы политики - теперь в нем появилась Селена Гомес с хитом "Calm Down".

Министр обороны Бельгии Тео Франкен и бывший президент России Дмитрий Медведев обменялись оскорблениями из-за ядерного оружия - и неожиданно к этой истории "приплели" певицу Селену Гомес.

Как пишет Politico, в начале недели Франкен заявил в интервью изданию HUMO, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Россия нападет на Брюссель.

Эти слова вызвали яростную реакцию заместителя председателя Совета безопасности России Медведева, который назвал бельгийского министра "слабоумным" и пригрозил, что Бельгия может "исчезнуть", если Кремль применит новое ядерное оружие.

"Мы недавно испытали нашу суперторпеду "Посейдон" - настоящее оружие Судного дня", - написал Медведев в X.

В ответ Франкен решил высмеять кремлевского чиновника - не политическим, а музыкальным месседжем. Он опубликовал пост в Instagram с надписью:

"Главный хулиган России не прекращает угрожать и оскорблять".

К публикации он добавил фрагмент песни Селены Гомес "Calm Down" ("Остынь" - УНИАН), намекая, что России пора "успокоиться".

Франкен подчеркнул:

"НАТО не воюет с Россией и не стремится к этому. Но принцип ответного удара был неизменным в течение 76 лет. Именно это я имел в виду - и не отказываюсь от своих слов".

"Ядерная" риторика России - последние новости

Напомним, что диктатор Путин заявил, что Россия 28 октября провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Перед этим РФ провела испытания ядерной ракеты "Буревестник".

На фоне этих новостей президент США Дональд Трамп приказал американским военным немедленно возобновить испытания ядерного оружия, впервые за 33 года.

