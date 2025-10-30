В ISW не подтверждают, что российские войска окружили Покровск или Купянск.

Российский лидер Владимир Путин лживо заявил, что российские войска окружили украинские силы в Купянске и Покровске, и предложил "микропрекращение огня" сроком от двух до шести часов, чтобы позволить СМИ попасть в Покровск.

Анализируя это циничное предложение, аналитики Института изучения войны отмечают, что Путин таким образом стремится заявить, что Россия не является препятствием для мирного процесса. При этом в ISW не подтверждают, что российские войска окружили Покровск или Купянск.

"Путин, вероятно, пытается использовать предложение о микропрекращении огня, чтобы показать, что Россия заинтересована в прекращении огня, особенно с учетом того, что Россия публично отвергла предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня на текущей линии фронта", - отмечают аналитики.

При этом они указывают, что предложенное Путиным прекращение огня было бы постановочной возможностью для СМИ представить ситуацию в выгодном для России свете.

"Он объявил об этом предложении, чтобы привлечь внимание к своим преувеличенным заявлениям о российском прогрессе в Покровске. Путин, вероятно, считает, что Украина не согласится на это странное и неискреннее предложение, подкрепляя давнюю кремлевскую версию о том, что Украина является препятствием к миру", - отмечают в ISW.

Ситуация в Покровске

Как писал УНИАН, российское военное и политическое руководство утверждает, что Покровск, Мирноград и Купянск якобы уже находятся в окружении российских оккупационных войск.

В ВСУ говорят, что Покровск сейчас штурмуют не менее 11 тысяч оккупантов. Военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко не исключает, что Украина действительно может потерять Покровск, поскольку Россия хочет захватить его любой ценой.

Сегодня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне пытаются накапливаться и закрепляться в городской застройке Покровска. В то же время, никакого "блокирования" города со стороны российских оккупантов нет.

