Он отмечает, что нет ничего дороже людей.

Россияне решили окружить Покровскую агломерацию, поэтому Украине необходимо принимать "непопулярные решения".

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал Сергей "Флэш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке.

Он отметил, что история с Покровском продолжается уже давно, а российские оккупанты "на примере Бахмута и других городов знают, что такое уличные бои против ВСУ". "Это надолго и с потерями", - добавил "Флэш".

Видео дня

Так, подчеркнул он, поэтому захватчики "решили окружить Покровскую агломерацию". "Раз мы не смогли этому противостоять, надо брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей", - подчеркнул Бескрестнов.

В то же время, заметил он, что и когда решать - знает только высшее командование, видя всю картину.

"Кому текст не понятен: не потеряйте зря ребят ради политики и общественного мнения", - призвал "Флэш".

Покровск сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск отметили, что в Покровске в последние дни работа по уничтожению российских оккупантов была затруднена из-за неблагоприятных погодных условий.

В то же время Силы обороны Украины продолжают операцию по противодействию захватчикам, которым удалось инфильтроваться и накопиться в городе. В частности, увеличивается количество средств беспилотных систем.

