Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил говорит, что подобная атака была 5 октября.

Российская оккупационная армия 30 октября нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине - в Воздушных силах отметили, что похожая атака была 5 октября. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, враг атаковал Украину 705 средствами воздушного нападения - дронами и ракетами различных типов.

"Примерно такой же удар и по характеру, и по выбору целей был 5 октября", - сказал военный.

На этот раз, добавил Игнат, противник применил фактически всю номенклатуру вооружения, что имеет в наличии: по разным регионам Украины россияне били ракетами воздушного, морского и наземного базирования.

"Баллистику, к сожалению, не удается перехватывать там, где нет соответствующих систем. Вы знаете, что баллистика перехватывается системой Patriot сегодня. И сегодня противник использовал "Искандер-М" или KN-23, а также аэробаллистику типа Х-47М2 "Кинжал". Довольно непростая была задача ПВО - большая нагрузка как на людей, так и на технику, которую используют сегодня наши защитники неба. И видите, как результат - сегодня большое количество целей сбито огневыми средствами, подавлено РЭБ", - сказал Игнат.

В то же время он добавил, что 623 уничтоженные воздушные цели на фоне такой массированной атаки - серьезный результат.

Он добавил, что враг постоянно совершенствует ударные БпЛА типа "Шахед", которые начал применять с октября 2022 года. За это время дроны претерпели много существенных изменений, что влияет на сложность подавления их средствами РЭБ, уничтожения мобильными огневыми группами и тому подобное.

Как известно, ночью 30 октября армия РФ осуществили очередную массированную комбинированную атаку ракетами и дронами по разным районам Украины, применив более 650 дронов и более чем полсотни ракет различных типов, в том числе баллистику и аэробаллистику. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, в результате ударов повреждены жилые дома в Запорожье, есть разрушения общежития. Десятки гражданских получили ранения, в том числе - пятеро детей. Есть также погибшие. По словам Зеленского, много подлых ударов нанесено по энергетике - пострадали Винницкая, Киевская, Николаевская, Черкасская, Полтавская, Днепровская, Черниговская, Сумская, Ивано-Франковская, Львовская области.

Российская воздушная атака 5 октября

Как писал УНИАН, 5 октября враг нанес по Украине комбинированный удар с применением различных дронов и ракет, в частности воздушного, морского и наземного базирования. Основа масса ракет - крылатые: "Искандер-К", "Калибры". Также были два аэробаллистических "Кинжала". Фактически вся масса была направлена на Львовщину.

