В Украине запустили лицензионное производство 155-мм снарядов: раскрыты детали

Оборонное объединение Czechoslovak Group (CSG) официально сообщило о начале лицензионного производства артиллерийских боеприпасов калибров 155 мм и 105 мм на мощностях компании "Украинская бронетехника".

Как пишет Defense Express, в CSG подчеркивают, что это - один из первых случаев, когда западная компания успешно перенесла производство крупнокалиберных боеприпасов в Украину. В то же время проект называют новаторским именно потому, что Украина впервые производит крупнокалиберные снаряды на основе иностранной лицензии.

CSG, которая является одним из ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов, передала лицензию и технологии своему украинскому партнеру. Это, вместе с имеющимися компетенциями "Украинской бронетехники", позволило запустить полный цикл производства: изготовление корпусов, наполнение взрывчатым веществом и окончательную сборку боеприпасов. Со стороны CSG поставляют метательные заряды, взрыватели и другие комплектующие.

"Сейчас от CSG поставляются метательные, вышибные, заряды, а также взрыватели. В целом уровень локализации конечного производства сейчас составляет около 50% с планом выхода на 80% и переносом производства взрывателей в Украину", - отмечают аналитики.

Объявленная начальная мощность - 100 000 снарядов калибра 155 мм и 50 000 снарядов калибра 105 мм.

"CSG не владеет ни одним заводом или технологией производства в Украине. Всем этим руководит наш партнер, которому мы передали лицензию и предоставили необходимые ноу-хау, поскольку он уже имел необходимые производственные технологии, и он мог начать производство относительно быстро", - пояснил представитель CSG Андрей Чиртек.

Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас назвал запуск важным шагом для усиления обороноспособности Украины и диверсификации источников поставок, подчеркнув, что каждая единица произведенных боеприпасов "жизненно важна для защиты страны".

Эксперты напоминают: параллельно в Украине реализуются и другие проекты по организации внутреннего производства артиллерийских боеприпасов - в частности лицензионные соглашения с норвежской Nammo и строительство завода "под ключ" от Rheinmetall.

Напомним, западные оружейные гиганты, несмотря на многочисленные декларации, пока не начали производство оружия в Украине. По данным Rzeczpospolita, большинство договоренностей остаются на уровне заявлений, примером может служить немецкая Rheinmetall, которая в октябре 2023 года объявила о создании совместного предприятия с "Укроборонпромом" для производства боевых машин пехоты Lynx. Водочас реального производства в Украине еще не началось - компания больше сосредоточена на обслуживании уже поставленной техники.

