Венгерский министр подчеркнул, что в правительстве делают все возможное для защиты собственных фермеров.

В венгерском правительстве не планируют открывать свой рынок для продукции украинского АПК после вступления в силу обновленного торгового соглашения между Европейским Союзом и Украиной.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

"Брюссель страдает от военного психоза, все их мысли и решения определяются этим, что ставит под угрозу поставки продовольствия всего Европейского Союза", - приводит его слова венгерское ведомство сельского хозяйства.

В качестве примера министр упомянул сокращение сельскохозяйственного бюджета на 20-22%, предположив, что часть средств может быть направлена на поддержку Украины.

Также Надь задал риторический вопрос, что в Евросоюзе будут делать с 35 тысячами тонн меда, 1,3 миллионами тонн пшеницы и 120 тысячами тонн курятины, которые поступают из Украины. По его словам, сельское хозяйство Евросоюза перестает быть конкурентоспособным и теряет перспективы развития.

Среди главных вызовов он назвал соглашение о свободной торговле, которое хотят заключить со странами Южной Америки. Надь считает проблемой то, что в этих странах отсутствует мониторинг и контроль за производством продовольствия.

Как украинские аграрии будут торговать с ЕС

Беспошлинные квоты на часть продукции отечественных аграриев в Евросоюз существенно расширили. Договоренность между Украиной и Евросоюзом вступила в силу с 29 октября. В процентном соотношении квоты существенно смягчили для меда, сахара, сухого обезжиренного молока и яиц. Для некоторых товаров торговые ограничения со стороны ЕС вообще отменили.

На Западе уже выражали обеспокоенность относительно "угрозы", которую представляет для Европы украинский сахар, ведь расширение квот происходит на фоне беспокойства местных производителей тяжелой ситуацией в отрасли.

