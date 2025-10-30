Целями россиян являются логистика и энергетика, чтобы "завалить наш тыл", считает Лакийчук.

Россияне во время сегодняшнего массированного обстрела Украины продолжили тактику комбинированных ударов с использованием большого количества "Шахедов". Их целями остаются инфраструктура и энергетика, в том числе газовая. Об этом сказал директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире Киев 24.

"Обе эти цели объединяются единой целью - это завалить наш тыл. Пока фронт держится - завалить тыл, чтобы сами украинцы попросили о капитуляции - "согласились на условия завершения "СВО"", - отметил он.

По словам Лакийчука, враг продолжил те же комбинированные удары, что делал и до сегодняшнего дня.

Видео дня

"Меняется только количество средств поражения - баллистики, крылатых ракет, особенно "Шахедов", - отметил аналитик.

Лакийчук отметил, что самым опасным для нас остаются "Шахеды", потому что их много. При этом, отметил он, в некоторых регионах есть проблема с формированием огневых групп. Существует также потребность в операторах дронов-перехватчиков.

"Противовоздушная оборона не справляется с уничтожением (дронов, - ред.). Их количество увеличивается. А качество противовоздушной обороны не увеличивается, потому что набор не увеличивается - 50% укомплектованность. ДФТГ (добровольческие формирования территориальных общин, - ред.), которые формируются местными общинами для защиты своих населенных пунктов, тоже наполняются жителями этих населенных пунктов без особого желания. Вот оно и прилетает. Потому что если не сбиваете дрон, то он прилетает в ваши двери", - прокомментировал Лакийчук.

Кроме дронов-перехватчиков, нужны операторы дронов

Он отметил, что если бы на всех участках у нас было достаточно средств противодействия, то результата враг не имел бы.

"Сейчас много говорят о дронах-перехватчиках "Шахедов". Это классно, это круто, но надо понимать: надо дроны и надо операторы дронов. Вот сколько летит "Шахедов" - примерно вдвое больше должно быть операторов в этот момент, которые работают по ним. Это также должны быть радиолокационные станции, которые наводят эти дроны на воздушные цели. Опять же, с одной стороны имеем вопрос железа, а с другой стороны - вопрос людей, которые будут этим железом управлять. Без оператора дрон не летит. Собственно, и браунинг мобильной группы без пулеметчика сам "Шахед" не собьет", - подчеркнул эксперт.

Какие цели у врага

По его словам, у врага сейчас две основные цели, они известны, и по ним он работает.

"Первая - это инфраструктура: порты, железная дорога. Это логистика. Это важно и для выживания нашего государства в целом, и для наших ВСУ. Логистика "восток-запад" крайне нужна. Это результат на поле боя. И россияне это понимают и пытаются как можно больше навредить", - подчеркнул эксперт.

Вторая составляющая, как отметил Лакийчук, - это энергетика, мол, россиянам с началом зимнего сезона очень важно "забросить украинцев в блэкаут".

"Этот проект у них уже 3 года. Второе - это газовая энергетика, газогенерация. Было несколько мощных ударов по нашим газогенерирующим мощностям, которые добывают наш газ. И теперь следующий у них шаг: если разрушат нашу газодобычу, им надо газоперекачку разрушить на западе Украины. Потому что импорт газа и собственную добычу надо перерезать, чтобы заморозить украинцев", - пояснил Лакийчук.

Российская массированная атака 30 октября

Как сообщал УНИАН, в четверг ночью россияне совершили очередную массированную атаку по Украине, применив 705 средств воздушного нападения: 52 ракеты (9 из них - "баллистика") и 653 БпЛА различных типов. Воздушные силы Украины сбили или подавили 623 вражеские цели. Зафиксировано прямые попадания 16 российских ракет и 63 ударных БПЛА на 20 локациях.

Известно, что из-за этой атаки РФ Ладыжин Винницкой области остался без тепла и воды.

Всего этой ночью под ударом оказались Запорожье, Днепропетровщина и западные области Украины.

В Минэнерго сообщили, что Россия наносит массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. В большинстве регионов Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в результате обстрела есть десятки пострадавших, среди них пятеро детей. Два человека погибли. Во многих регионах продолжаются аварийные и спасательные работы.

Известно, что в Запорожье было попадание по общежитию, в результате чего уже известно о двух погибших и более 2 десятков пострадавших людей. Всего в этом городе в результате обстрела повреждены 12 многоэтажек, экстренные службы ликвидируют последствия.

Вас также могут заинтересовать новости: