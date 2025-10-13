Страны "Большой семерки" намерены "максимально усилить давление на экспорт нефти из России". Этот шаг может сократить доходы Москвы на 80 миллиардов долларов в год, что нанесет серьезный удар по военной экономике Кремля.
Обозреватель Reuters Хьюго Диксон пишет, что ограничение экспорта российской нефти будет контрпродуктивным, если другие производители не восполнят этот дефицит. В противном случае ограничения поставок приведут к росту мировых цен на нефть, что нанесет ущерб западным экономикам. Доходы Москвы могут даже не пострадать, поскольку более высокие цены компенсируют потерю объемов.
В связи с этим "Большой семерке" нужно убедить других производителей, особенно в Персидском заливе, увеличить добычу "черного золота", а также убедить основных клиентов Москвы, в частности Индию, покупать меньше российской нефти.
Сделка с Персидским заливом
Отправной точкой является демонстрация Эр-Рияду и Абу-Даби, что они могут заработать больше денег, добывая дополнительную нефть. По данным Международного энергетического агентства, Саудовская Аравия может увеличить добычу на 2,43 млн баррелей в сутки, а ОАЭ - на 0,85 млн баррелей в сутки.
Проблема в том, что значительное увеличение предложения окажет давление на цену нефти. В результате королевства Персидского залива могут потерять больше, чем выиграть от увеличения объемов. Поэтому G7 необходимо убедить их, что цена на нефть не обвалится. Для этого нужно убрать с рынка столько же российской нефти, сколько Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют.
Сделка между Индией и Турцией
Однако "сделка с Персидским заливом" будет работать только в том случае, если будет заключена соответствующая "сделка между Индией и Турцией". Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, но, учитывая отношения между Пекином и Москвой, попытки G7 остановить эту торговлю бесполезные.
Гораздо перспективнее выглядит сотрудничество с Дели и Анкарой. По данным украинского института KSE, в последние месяцы Индия импортировала из РФ около 1,9 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки, а Турция - 0,9 млн баррелей. Опять же, G7 необходимо показать этим странам, что они могут заработать, покупая меньше у Москвы и больше у стран Персидского залива, а сделать это можно, обеспечив им хорошую скидку на "черное золото".
Кроме того, Европейский союз должен прекратить импорт оставшихся 0,2 млн баррелей в сутки из России.
Отказ от российской нефти - главные новости
15 сентября президент США Дональд Трамп снова заявил о готовности ввести новые санкции против Москвы, но отметил, что для этого Европа должна прекратить покупку российской нефти и газа. Аналогичное заявление американский лидер сделал в адресс Турции.
В свою очередь министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ответил на призыв президента США отказаться от российских энергоресурсов. Он считает, что Анкара не должна отказываться от нефти и газа из России.
А вот Европейский парламент рассматривает возможность ускорить отказ от импорта российской нефти и газа.