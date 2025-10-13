Отмечается, что для реализации этого плана необходимо соблюдение некоторых условий.

Страны "Большой семерки" намерены "максимально усилить давление на экспорт нефти из России". Этот шаг может сократить доходы Москвы на 80 миллиардов долларов в год, что нанесет серьезный удар по военной экономике Кремля.

Обозреватель Reuters Хьюго Диксон пишет, что ограничение экспорта российской нефти будет контрпродуктивным, если другие производители не восполнят этот дефицит. В противном случае ограничения поставок приведут к росту мировых цен на нефть, что нанесет ущерб западным экономикам. Доходы Москвы могут даже не пострадать, поскольку более высокие цены компенсируют потерю объемов.

В связи с этим "Большой семерке" нужно убедить других производителей, особенно в Персидском заливе, увеличить добычу "черного золота", а также убедить основных клиентов Москвы, в частности Индию, покупать меньше российской нефти.

Видео дня

Сделка с Персидским заливом

Отправной точкой является демонстрация Эр-Рияду и Абу-Даби, что они могут заработать больше денег, добывая дополнительную нефть. По данным Международного энергетического агентства, Саудовская Аравия может увеличить добычу на 2,43 млн баррелей в сутки, а ОАЭ - на 0,85 млн баррелей в сутки.

Проблема в том, что значительное увеличение предложения окажет давление на цену нефти. В результате королевства Персидского залива могут потерять больше, чем выиграть от увеличения объемов. Поэтому G7 необходимо убедить их, что цена на нефть не обвалится. Для этого нужно убрать с рынка столько же российской нефти, сколько Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют.

Сделка между Индией и Турцией

Однако "сделка с Персидским заливом" будет работать только в том случае, если будет заключена соответствующая "сделка между Индией и Турцией". Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, но, учитывая отношения между Пекином и Москвой, попытки G7 остановить эту торговлю бесполезные.

Гораздо перспективнее выглядит сотрудничество с Дели и Анкарой. По данным украинского института KSE, в последние месяцы Индия импортировала из РФ около 1,9 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки, а Турция - 0,9 млн баррелей. Опять же, G7 необходимо показать этим странам, что они могут заработать, покупая меньше у Москвы и больше у стран Персидского залива, а сделать это можно, обеспечив им хорошую скидку на "черное золото".

Кроме того, Европейский союз должен прекратить импорт оставшихся 0,2 млн баррелей в сутки из России.

Отказ от российской нефти - главные новости

15 сентября президент США Дональд Трамп снова заявил о готовности ввести новые санкции против Москвы, но отметил, что для этого Европа должна прекратить покупку российской нефти и газа. Аналогичное заявление американский лидер сделал в адресс Турции.

В свою очередь министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ответил на призыв президента США отказаться от российских энергоресурсов. Он считает, что Анкара не должна отказываться от нефти и газа из России.

А вот Европейский парламент рассматривает возможность ускорить отказ от импорта российской нефти и газа.

