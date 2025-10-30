К 2030 году Кремль планирует "обработать" широкие массы несовершеннолетних.

Нацполиция разоблачила руководителей ячейки российского движения "Юнармия" в Донецкой области, где оккупанты делают из украинских детей солдат, в частности, для участия в войне против собственной страны. По мнению специалистов, это самое агрессивное молодежное образование Москвы.

Как сообщает Департамент стратегических расследований, под видом "военно-патриотического" воспитания на украинских детях системно отрабатывались элементы военной подготовки. В частности, это строевая подготовка, работа с оружием, обучение тактике боя и идеологическая обработка с целью воспитания враждебного отношения к Украине. По данным следствия, в "процесс" втянуты дети из Донецка и близлежащих населенных пунктов, а впоследствии - и с новооккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Сейчас полицейские задокументировали весь механизм вербовки и милитаризации детей на оккупированных территориях Донецкой области и установили иерархию фигурантов. Говорится, что судебно-лингвистические и семантико-текстуальные экспертизы, проведенные экспертами, подтвердили, что деятельность этой организации фактически выходит за пределы культурно-воспитательной работы и используется как инструмент пропаганды, мобилизации и подготовки будущих солдат.

Видео дня

Полученные документы, в частности стратегия развития указанного российского движения до 2030 года, свидетельствуют о намерении охватить широкие массы детей и привлекать часть "юнармейцев" к службе в вооруженных формированиях. По имеющимся сведениям, в структуре насчитываются миллионы несовершеннолетних участников, а официальные решения правительства РФ прямо определяют это движение как механизм подготовки призывников.

Следователи приводят пример 18-летнего жителя Горловки, который в 2014 году, будучи ребенком, попал под влияние этой системы, в 2023-м с согласия матери вступил в движение, а затем - в ряды вооруженных формирований РФ. Говорится, что этот парень погиб в июне 2024 года во время боевых действий.

"Подобные факты подтверждаются фотоматериалами и другими источниками в открытых сетях", - объясняют в полиции.

Правоохранители установили имена всех руководителей Донецкой ячейки "Юнармии" и собрали доказательства их участия в "обработке" детей. Среди подозреваемых - руководитель регионального отделения "Юнармии" в Донецкой области, его заместитель, руководители городских ячеек в Макеевке, Кировском и Торезе, руководитель местного штаба "Молодая гвардия - Юнармия", а также лица, ответственные за вербовку, учебные программы и материально-техническое обеспечение.

По материалам расследования сообщено о подозрении десяти фигурантам, причастным к организации и курированию деятельности "Юнармии" на региональном и местном уровнях.

Полиция квалифицирует действия подозреваемых по ряду статей, в частности - совершение военного преступления организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) и оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификацию ее участников (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Фигурантам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, говорится в сообщении, привлечение несовершеннолетних к военным действиям и их мобилизация против воли или под давлением оккупационной администрации является прямым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности статьи 51 Женевской конвенции. Организация "Юнармия" уже признана инструментом милитаризации детей и находится в санкционных списках Европейского Союза, США и Украины.

Сейчас идет сбор доказательной базы для установления и привлечения к ответственности в судах национальной и международной юрисдикции каждого, кто на других оккупированных территориях организовывал и внедрял аналогичные программы милитаризации украинских детей.

Юнармия: что известно

Ранее УНИАН рассказывал, как РФ превращает украинских детей в послушных солдат. Известно, что "Юнармия" - это российская молодежная военно-патриотическая милитарная организация. Основана Министерством обороны РФ в 2016 году. В состав организации входят школьники в возрасте от 8 лет. Кроме России, отделения "Юнармии" существуют в Армении, Таджикистане, непризнанной Абхазии, а также на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Юнармейцев учат пользоваться различными видами оружия, водят на экскурсии в воинские части, среди них проводится пропаганда идеологии "русского мира". "Юнармия" часто сравнивается с молодежными организациями в нацистской Германии - Гитлерюгендом и советскими пионерами и комсомолом.

Напомним, по данным центра гражданского просвещения "Альменда", есть реальные примеры, когда украинцев на ВОТ после достижения ими 18-летнего возраста призывают в ряды армии РФ и отправляют на войну против собственной страны. Таким образом, украинские дети на оккупированных территориях - дополнительный мобилизационный резерв для России, "пушечное мясо" - тысячи потенциальных солдат. В системе задействованы различные организации и ведомства РФ. По мнению специалистов, "Юнармия", - самое агрессивное молодежное образование. Среди его основателей - милитаристские общественные, военные и ветеранские организации РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: