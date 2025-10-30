По словам экспертов, эта модель предлагает практичный интерьер и достаточно высокий уровень комфорта.

На вторичном рынке можно найти огромное количество различных подержанных автомобилей. Тем не менее только некоторые модели способны удовлетворить потребности многих водителей.

В What Car? определили лучший автомобиль с пробегом, который можно купить в 2025 году. По словам экспертов, эта модель превосходит всех своих конкурентов.

В издании признали, что выбрать лучший автомобиль с пробегом было не так и просто. В частности, эксперты похвалили универсал Mercedes-Benz E-Class T-Modell и кроссовер Peugeot 5008. Тем не менее, даже эти модели уступают электрокроссоверу Skoda Enyaq, отметили в издании.

Эксперты заявили, что Skoda Enyaq предлагает практичный интерьер и достаточно высокий уровень комфорта для своего класса. Они рассказали, что в этом электрокроссовере достаточно места для всей семьи и большой запас хода, чтобы без проблем довезти всех до места назначения.

Кроме того, Skoda Enyaq можно выгодно купить на вторичном рынке. Эта модель с пробегом доступнее многих своих конкурентов.

