Мировой рынок готовится к тому, что баррелей нефти будет больше, а спрос на них уменьшится, но учитывает геополитические риски.

Цены на нефть утром 23 сентября снижаются после предварительной договоренности между Ираком и курдским региональным правительством о возобновлении работы трубопровода для экспорта "черного золота" из Иракского Курдистана в Багдад, сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 11:58 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent снизилась на 18 центов, до 66,39 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 13 центов, до 62,15 доллара за баррель.

Договоренность о возобновлении экспорта, по данным источников Reuters, предусматривает транспортировку сырья через Турцию в объеме около 230 тысяч баррелей в сутки. Работа трубопровода возобновится после более чем двухлетней паузы.

Аналитики констатируют, что на рынке фиксируется избыток нефти, а возобновление экспорта сырья из Иракского Курдистана дополнительно будет способствовать снижению цен на него.

"Доминирующей темой остается беспокойство относительно избыточного предложения, тогда как перспективы спроса остаются неопределенными с приближением конца года. Перезапуск нефтепровода KRG (экспорт нефти из иракского Курдистана, - УНИАН) также оказывает давление на цены", - отмечает старший аналитик LSEG Ан Фам.

Журналисты отмечают, что мировой рынок нефти готовится к тому, что баррелей нефти будет больше, а спрос на них уменьшится. В своем последнем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство сообщило, что в 2025 году на мировом рынке будет больше "черного золота", чем ожидалось, а в 2026 году профицит может увеличиться благодаря росту добычи членами ОПЕК+ и расширению предложения за пределами группы.

В то же время, геополитические риски все еще давят на рынок. Трейдеры следят за рассмотрением Европейским Союзом вопроса об усилении санкций в отношении экспорта российской нефти, а также за любой эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть утром 22 сентября выросли после очередных ударов украинских дронов по российским НПЗ, но во второй половине дня "черное золото" начало дешеветь и завершило сессию падением котировок.

Несмотря на геополитические риски, аналитики Goldman Sachs ожидают падения цен на нефть до 50 долларов за баррель к концу 2026 года ввиду переизбытка "черного золота" на рынке.

