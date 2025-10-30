Это нужно для того, чтобы процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

Украина и Евросоюз согласовывают план пребывания граждан Украины в странах ЕС и их возвращения домой.

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская озвучила основные принципы, на которых должен основываться пошаговый план по поэтапному завершению действия Директивы ЕС о временной защите для украинцев.

По ее словам, сейчас Украина совместно с европейскими партнерами координирует дальнейшие шаги, чтобы этот процесс был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

Видео дня

"Наша совместная работа с ЕС относительно будущих изменений для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство - это о поддержке связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой. Достоинство заключается в признании того, что украинцы за рубежом активно участвуют в жизни стран, которые их приютили, а не являются бременем для них", - отметила Гавронская.

Она подчеркнула, что нужно работать вместе, чтобы каждый украинец в ЕС, независимо от того, решит ли он остаться или вернуться домой, чувствовал себя частью европейского будущего.

"Теперь время смотреть вперед - как мы можем перейти от временной защиты к постоянным политикам, основанным на партнерстве", - сказала заместитель министра.

Гавронская также подчеркнула важность социальной сплоченности украинцев как за рубежом, так и в Украине.

Прекращение статуса временной защиты в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре Европейский Совет опубликовал рекомендации по скоординированному подходу к прекращению статуса временной защиты украинцев в Евросоюзе.

Украинцам нужно будет определиться: остаться в ЕС, перейдя на другой правовой статус, или готовиться к возвращению в Украину. Государства ЕС будут способствовать интеграции тех, кто останется, и помогать с реинтеграцией в Украине для тех, кто вернется.

Согласно рекомендациям, украинцам, которые находятся в странах Евросоюза, Совет предлагает перейти с временной защиты на национальные правовые статусы стран-членов ЕС. В частности, речь идет о таких вариантах, как вид на жительство на основании работы, самозанятости, учебы, семейных обстоятельств и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: