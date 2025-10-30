Разработка X-59 была инициирована еще в 2016 году.

В США впервые поднялся в воздух сверхзвуковой самолет X-59. Его главной особенностью, по сравнению со всеми другими сверхзвуковыми самолетами, является отсутствие "взрыва" при полете на сверхзвуковой скорости.

Как удалось решить главную проблему сверхзвуковых самолетов

Военный портал Defense Express отмечает, что компания Lockheed Martin объявила о первом полете своего экспериментального сверхзвукового самолета X-59, который длился более часа. Он взлетел с 42-го завода Военно-воздушных США в Палмдейле, Калифорния и сел в Исследовательском центре полетов им. Армстронга NASA в Эдвардсе, Калифорния.

Отмечается, что разработка X-59 была инициирована еще в 2016 году. Он призван совершить революцию в сфере коммерческой авиации. Главной особенностью самолета, по сравнению со всеми другими сверхзвуковыми самолетами, является отсутствие "взрыва" при полете на сверхзвуковой скорости.

Видео дня

Эксперты объяснили, что звук от полета самолета распространяется во все стороны, в том числе и вперед. Поэтому когда самолет обгоняет скорость звука, звуковые волны начинают складываться в одну огромную волну, что похоже на "взрыв". Этот эффект называется "Конус Маха".

"Новый же самолет X-59 имеет особую конструкцию, благодаря которой вместо одной большой волны, возникает много малых, и на земле, при пролете такого самолета, это будет ощущаться не как мощный "взрыв", а скорее как протяжный толчок", - отметили аналитики.

Так, одним из элементов конструкции, благодаря чему это становится возможным, является очень длинный и острый "нос" длиной около 14 метров, из-за чего длина всего самолета составляет более 30 метров.

Из-за его длины и угла наклона конструкторам даже пришлось убрать стекло в передней части кабины, которое заменили на камеру. Этот самолет имеет реактивный двигатель General Electric F414, который устанавливается, например, на военные самолеты JAS 39E/F Gripen или на F/A-18E/F Super Hornet.

Что ждет X-59

В то же время в издании отметили, что X-59 - это экспериментальный самолет, и он не пойдет в серию. В Lockheed Martin разработали его специально для NASA, которые собираются проводить на нем тесты, собирать информацию о конструкции и тому подобное.

Затем в NASA собираются провести ряд полетов на сверхзвуковой скорости над городами в США и собрать отзывы местных жителей о том, слышали ли они что-то, и раздражало ли это их.

"Дело в том, что полеты на сверхзвуковой скорости над землей запрещены, потому что звуковой удар, громкостью более 110 децибел, не просто мешает людям, а может сильно травмировать, напугать или выбить окна. А благодаря новой конструкции эта звуковая волна должна уменьшаться до примерно 75 децибел", - пояснили в издании.

Так, после своих исследований NASA передадут материалы в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), которая должна пересмотреть ограничения на сверхзвуковые полеты над землей. Таким образом, это откроет путь к новому поколению коммерческих сверхзвуковых самолетов.

Впрочем, это произойдет не раньше 2030 года, ведь именно тогда состоится заседание Комитета по вопросам охраны окружающей среды от авиации (CAEP). Сейчас же проходят тестовые полеты на низких скоростях и высотах для проверки конструкции.

Развитие сверхзвуковых самолетов - что известно

Напомним, что одним из самых известных сверхзвуковых гражданских самолетов является британо-французский Concorde. Он совершил свой первый полет в 1969 году.

Самолеты Concorde эксплуатировали авиакомпаниями British Airways и Air France, у которых было по 7 таких авиалайнеров. За 27 лет эти самолеты перевезли более 3 миллионов пассажиров.

Уже в 2003 году знаменитые самолеты Concorde прекратили эксплуатировать по ряду причин. В частности, эти авиалайнеры имели огромную стоимость, высокие затраты на обслуживание и издавали сильный шум, который может не только напугать, но и травмировать людей. Тем не менее, разработки подобных самолетов не прекращены.

Например, в Китае разрабатывают свой сверхзвуковой авиалайнер. В марте 2025 года аэрокосмический гигант Comac обнародовал первые детали своего проекта самолета C949.

В Comac заверили, что C949 сможет развивать скорость 1,6 Маха (примерно 1960 км/ч) и будет летать гораздо тише, чем знаменитый Concorde. Более того, китайский самолет обещает превзойти Concorde и по дальности полета. В Comac заявляют, что этот авиалайнер сможет преодолеть расстояние в 11 тысяч километров, что примерно на 50% больше, чем у Concorde.

Кроме того, 10 февраля 2025 года прототип перспективного сверхзвукового самолета XB-1 успешно совершил 13-й и последний испытательный полет. Под управлением пилота Тристана Бранденбурга самолет развил скорость до 1242 км/ч и достиг высоты в 11130 м.

В компании Boom Supersonic, которая является разработчиком XB-1, заявили, что успешное завершение всех запланированных тестов этой концептуальной модели позволит перейти непосредственно к созданию полноценного прототипа авиалайнера Overture. Разработчики пообещали, что авиалайнер Overture будет примерно в три раза больше, чем XB-1, а также сможет развивать скорость примерно до 2000 км/ч.

Вас также могут заинтересовать новости: