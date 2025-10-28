Участники рынка сомневаются, что на рынке будет меньше нефти из-за американских санкций против российских нефтяных гигантов.

Цены на нефть утром 28 октября снижаются на фоне планов ОПЕК+ в очередной раз увеличить добычу нефти, сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:46 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,17 доллара, до 63,73 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 1,19 доллара, до 60,12 доллара за баррель.

Как сообщают источники Reuters, картель склоняется к еще одному умеренному увеличению добычи в декабре. Собеседники журналистов не уточняют, насколько может вырасти добыча сырья.

От более глубокого падения цены сдерживает перспектива заключения торгового соглашения между США и Китаем - двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти.

Президент Дональд Трамп и президент Си Цзиньпин планируют встретиться в четверг, 30 октября, в Южной Корее. Пекин надеется, что Вашингтон пойдет навстречу, чтобы "подготовиться к взаимодействию на высоком уровне" между двумя странами, заявил министр иностранных дел Поднебесной Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.

Инвесторы также взвешивают, насколько эффективными будут американские санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти".

Издание напоминает, что по итогам прошлой недели нефтяные цены продемонстрировали рекордный рост с июня, реагируя на новые санкции США. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль отмечает, что санкции против членов ОПЕК+ могут привести к росту цен, "но эффект будет ограниченным из-за избытка мощностей".

Участники рынка в целом считают, что санкции имеют краткосрочное влияние, а аналитики сомневаются, что на рынке станет меньше нефти.

"Любые средне- и долгосрочные потери предложения выглядят ограниченными", - говорится в сообщении компании Haitong Securities.

Цены на нефть и санкции США против России

27 июня цены на нефть снижались после того, как чиновники США и Китая наметили рамки торговой сделки, что, по словам некоторых аналитиков, усложнит путь российской нефти на мировой рынок.

Стоимость "черного золота" снижается после обновления недельного рекорда роста в период с 20 по 24 октября из-за американских санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти".

США ввели санкции против российских нефтяных компаний 22 октября, однако некоторые аналитики сомневаются в их эффективности, напоминая, что Вашингтон до сих пор не ввел санкции в отношении одного из китайских портов, благодаря которому Поднебесная получит газ с одного из подсанкционных заводов РФ.

