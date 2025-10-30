Главнокомандующий ВСУ определил для всех командиров четкие задачи и предупредил о недопустимости безответственности.

Российские захватчики пытаются накапливаться и закрепляться в городской застройке Покровска. В то же время, никакого "блокирования" города со стороны российских оккупантов нет. Так же этого нет в Купянске, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности. Вместе с тем, в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача - выявить ее и уничтожить", - подчеркнул Сирский в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие в районе Покровско-Мирноградской агломерации, а также - заслушал доклады о текущей обстановке, имеющихся потребностях, выслушал предложения.

"Кроме БпС, в городе проводят ударно-поисковые действия и выполняют задачи для ликвидации противника группы ДШВ, штурмовых полков, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции Украины и другие", - добавил Сырский.

Он уверяет, что происходит работа над усилением устойчивости обороны на Покровском направлении. По его словам, важны качественное взаимодействие между подразделениями, обеспечение их всем необходимым, в том числе в соответствии с дополнительными потребностями; четкое и скоординированное выполнение поставленных задач.

"Каждый командир, независимо от уровня, должен организовать качественное выполнение задач. Строго предупредил командиров о недопущении безответственности. За это буду принимать жесткие меры вплоть до снятия с должностей", - подчеркнул Сырский. В связи с этим, он отдал необходимые распоряжения. В контексте улучшения логистики генерал отдельно определил задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации. Также принят ряд других решений.

"Все решения принимаются оперативно. В их основе лежит соблюдение разумного баланса между целями и возможностями. Но главный приоритет - сохранение жизни наших воинов", - сообщил Сырский.

Кроме того, продолжается Добропольская операция.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, по состоянию на сегодня штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись еще от 200 м до 550 м. Всего за время этой операции освобождено 186.8 км² украинской территории, 246.8 км² - зачищено от ДРГ противника.

"Сдерживаем врага всеми доступными методами. Работаем дальше для общей цели", - сообщил Сырский.

Ситуация вокруг Покровска - что известно

Как сообщал УНИАН, аналитики DeepState утверждают, что российские оккупанты продвинулись вблизи Покровска. Силы обороны Украины, в свою очередь, отбросили российских захватчиков вблизи Нового Шахового.

Военный Кирилл Сазонов отмечает, что в ближайшие месяцы битва за Покровск и Мирноград в Донецкой области будет самой жесткой. Противник перебросил в Покровск дополнительные подразделения, и это подтверждает, что это направление в приоритете для россиян. По мнению Сергея Братчука, вокруг Покровска для начала необходимо закрыть проход со стороны Звёздного.

