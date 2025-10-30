Нацбанк способен сглаживать колебания курса.

Ситуация на валютном рынке Украины в ноябре обещает быть легкой. Ключевую роль и в дальнейшем будет играть Национальный банк Украины.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой назвал главные факторы, которые будут влиять на валютный рынок:

Рост спроса на валюту . Осенью спрос на валюту традиционно растет. Это связано с активностью импортеров, которые покупают валюту для необходимых закупок, прежде всего энергоресурсов. Кроме того, активизируется наличный рынок: граждане получают зарплаты, премии и бонусы/дивиденды и пытаются вложить их в том числе в более стабильные валюты, такие как доллар или евро. Экономические, социально-экономические и военные факторы . К таким факторам относим развитие экономики, способность бизнеса работать в условиях войны и общий уровень цен (ожидается, что по итогам октября общий рост потребительских цен составит до 0,5-0,7%). Военные риски остаются значительными, ведь враг пытается оставить Украину без газа, тепла и света, атакуя энергетическую инфраструктуру. Это заставляет бизнес и граждан готовиться к возможным отключениям и другим негативным последствиям войны.

По его словам, как и в прошлом году, ключевую роль в стабилизации рынка будет играть НБУ.

Видео дня

"Благодаря своей стратегии регулятор способен сглаживать колебания курса, удерживая курсовые показатели от внешнего давления и избегая резких скачков или обвалов. По аналогии прошлого года, можем предположить, что курсовой рост может быть медленным/контролируемым, тем самым приглушая покупательский ажиотаж", - пояснил банкир.

Что касается курсовых колебаний, то, по мнению эксперта, после полугода относительного спокойствия на рынке ожидается медленный, но постепенный рост курса доллара и евро, а потому коридоры заметно изменятся. Он считает, что изменения могут быть частыми, но незначительными с периодами павз:

стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,5 грн;

евро будет стоить в диапазоне 48,5-50 грн.

"Несмотря на потенциальные угрозы, Нацбанк имеет все инструменты, чтобы предотвратить резкие скачки или обвал на рынке. Любые ажиотажные проявления регулятор сможет укрощать еще на начальном этапе. За несколько лет войны общество может действовать более осмотрительно и не реагировать паникой на курсовые изменения. Высокий спрос на валюту осенью - объективный фактор, стимулирующий курс доллара и евро двигаться вверх, но контроль Нацбанка позволяет избежать хаотичных колебаний", - подчеркнул Лесовой.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Финансовый аналитик Андрей Шевчинин отметил, что в последнюю неделю октября гривна продолжит постепенное снижение относительно иностранных валют, а колебания валюты будут зависеть от НБУ.

В свою очередь член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что колебания курса валюты, скорее всего, будут "волнообразными".

Вас также могут заинтересовать новости: