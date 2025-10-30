Девочка находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам не удалось ее спасти.

В Винницкой области умерла 7-летняя девочка, которая получила ранения в результате российской атаки 30 октября. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

"В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданского населения - четверо взрослых и семилетняя девочка. Двое взрослых госпитализированы, их состояние - средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения и отказались от госпитализации. Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, ее не удалось спасти", - рассказала чиновница.

Девочка проживала в городе Ладыжин, который сегодня оказался под российской атакой. Ее звали Дианой. Об этом сообщил в соцсетях секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.

Всего, по словам Заболотной, регион атаковали 90 БпЛА и 23 крылатые ракеты.

"Есть повреждения критической инфраструктуры и попадания в гражданскую инфраструктуру. Всего в регионе повреждены 23 жилых дома. Один из них - двухэтажный, где проживал 21 человек. Он подвергся значительным разрушениям, поэтому сейчас семьи выселены", - заявила она и добавила, что по состоянию на сейчас комиссии проводят обследование этого дома для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

Также, по ее словам, продолжаются работы по ликвидации последствий удара. На местах работают спасатели, проводится тушение пожара. Развернуты комиссии, которые фиксируют последствия поражений и повреждений.

Атака на Украину 30 октября: что известно

30 октября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине.

По информации президента Владимира Зеленского, враг применил более 650 дронов и более чем полсотни ракет различных типов, в том числе баллистику и аэробаллистику. Многие цели были сбиты, однако есть попадания. В частности, в результате атаки произошло разрушение общежития в Запорожье, десятки людей пострадали, среди них - пятеро детей. Два человека погибли. В Ладыжине Винницкой области отсутствует тепло- и водоснабжение.

Всего, по данным Зеленского, враг атаковал энергетические и гражданские объекты в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

