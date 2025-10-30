Горбатые киты Южного полушария возвращаются из мест размножения в антарктические воды, где много криля.

Украинские ученые обнаружили раннее возвращение горбатых китов в район Антарктического полуострова, в районе, где расположена полярная станция "Академик Вернадский".

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, эту же информацию подтверждает международный ресурс Happywhale, куда загружают фото наблюдений китов ученые и любители со всего мира.

По его данным, первых горбачей в этом сезоне увидели 20 и 22 октября пассажиры судна "Silver Wind" в заливе Даллманна и бухте Орн. В то же время украинские полярники зарегистрировали китов 25 октября, однако южнее - в проливе Лемейр.

"Мы подошли на лодке к северной части острова Ховгард, где ранее видели косаток и антарктических полосатиков. И на этот раз встретили пару косаток, которые завели нас в начало пролива Лемейр. Там мы их потеряли, но впоследствии наткнулись на пару горбачей", - рассказывает биолог 30-й украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдкая.

Говорится, что это самая ранняя весенняя регистрация горбачей в районе украинской станции "Академик Вернадский" - как по наблюдениям украинских ученых, так и по данным Happywhale.

В центре обращают внимание, что сейчас в Антарктике весна. И каждый год именно весной горбатые киты Южного полушария возвращаются из мест размножения неподалеку от экватора в антарктические воды, богатые крилем, которые едят гиганты.

"К нам приходят преимущественно представители популяции G, которые размножаются у западных побережий Южной и Центральной Америки. В Антарктике горбани будут питаться до поздней осени", - говорится в сообщении.

По словам ученых, комплексные исследования китообразных, которые продолжаются на "Академик Вернадский" с 2018 года, показали, что часть этих животных остается здесь даже зимой. Украинские биологи регулярно наблюдали их в июне и июле, более того - акустический мониторинг "обнаруживал" их даже в августе.

"Изменение климата, в частности сокращение площади морского льда, и скопление криля позволяют горбатым китам оставаться в районе Антарктического полуострова дольше. Вероятно, те же факторы обусловили и раннее возвращение горбачей сейчас", - объясняет биолог НАНЦ Оксана Савенко.

Как объясняют ученые, выяснить, откуда именно приплыли зафиксированные киты, пока не удалось, ведь они оказались новыми для базы. Задачу усложняет то, что на фото зафиксированы только спинные плавники.

Что известно о горбатых китах

Напомним, по словам ученых, горбатые киты могут создавать в воде большие кольца из пузырей во время дружеских взаимодействий с людьми. Не исключительно, что это попытка пообщаться.

Киты часто используют пузыри для охоты на добычу и в борьбе за право сопровождать самок. Млекопитающие манипулируют ими различными способами, активно контролируя их размер и глубину.

