Попытки российских оккупантов расширять контроль над Купянском терпят неудачу.

В ближайшем будущем Силы обороны Украины могут улучшить ситуацию вокруг Купянска. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил в эфире Радио NV.

"Я уверен в том, что ситуация в районе Купянска, в обозримой перспективе, будет стабилизирована. Потому что я верю в способности руководителя тамошней группировки войск, генерала Михаила Драпатого, потому что его свойства как кризисного военного менеджера неоднократно демонстрировали свои положительные черты и качества", - отметил Селезнев.

Также он проанализировал возможности российских захватчиков расширять масштабы контроля над Купянском.

"Я думаю, что надорвутся, как говорится", - убежден Селезнев.

Эксперт добавил, что возможности врага по перемещению сил и средств с помощью переправ через реку Оскол имеют определенные пределы.

"Думаю, что в ближайшей перспективе украинские Силы обороны найдут варианты, чтобы заблокировать эти возможности. А по той "кишке", где враг перемещается вдоль правого берега Оскола в направлении северных пригородов Купянска - мы заблокируем эти варианты для врага", - сказал Селезнев.

Ситуация в Купянске - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее российский диктатор Владимир Путин распространил лживое заявление об "окружении" Купянска. На самом деле, реальная ситуация такова, что в Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы армии РФ пытаются закрепляться в северной части города.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация в Купянске непростая, но у наших сил уже больше контроля. По его словам, украинские военные продолжают защищать позиции в городе.

