'Отель обречения': почему роскошный символом КНДР за 38 лет не принял ни одного гостя

Самый высокий небоскреб Северной Кореи стал символом несбывшихся амбиций режима и экономических трудностей страны.

В центре Пхеньяна возвышается грандиозная пирамида высотой 300 метров - отель "Рюгён", который должен был стать "архитектурным чудом социализма". Однако через 38 лет после начала строительства он так и не открыл свои двери для гостей, получив ироничное прозвище - "Отель обреченности", пишет Wionews.

Проект начали в 1987 году, когда Северная Корея стремилась превзойти соседний Юг накануне Олимпийских игр в Сеуле. По плану, в отеле должно было быть 3000 номеров, ресторан на восемь этажей и даже казино. Однако после достижения полной высоты в 1992 году работы прекратились - страна просто исчерпала финансовые ресурсы.

"Главной причиной того, что Рюгьон остается незавершенным, является нехватка финансирования. Пхеньян постоянно борется с экономическими проблемами, направляя большинство средств на военные программы", - говорится в отчетах аналитиков. По оценкам экспертов, завершение отеля будет стоить около 2 миллиардов долларов, то есть около 5% ВВП Северной Кореи.

В 2012 году немецкая гостиничная группа Kempinski объявила, что планирует частично открыть Рюгён, но проект сорвался уже через несколько месяцев. С тех пор сооружение остается пустым монолитом из стекла и бетона.

"В вестибюле было много оголенного цемента, а наверх вел только один служебный лифт, который останавливался вручную", - рассказал CNN Саймон Кокерелл, туроператор, которому удалось побывать внутри здания.

Сегодня отель подсвечивается цветами северокорейского флага и используется как пропагандистский фон для массовых мероприятий. По сообщению Радио Свободная Азия, власти сейчас ищут иностранного инвестора, который мог бы получить права на открытие казино в отеле, который уже стал символом недостижимых мечтаний Пхеньяна.

