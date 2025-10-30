Сам звездный актер отшутился.

Легендарного актера Уильяма Шетнера, известного по роли капитана Кирка в сериале "Звездный путь", после внезапного ухудшения состояния осмотрели врачи.

Как сообщает Radar Online, 94-летний артист пережил короткий кризис, вызвавший волну тревоги среди его поклонников. По словам агента актера, инцидент произошел дома в Лос-Анджелесе - Шетнер почувствовал проблемы с уровнем сахара в крови. Сам актер отреагировал на новости в своем Instagram-аккаунте:

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены, я переборщил. Спасибо всем за заботу, но я в порядке".

Несмотря на оптимизм, коллеги признаются, что волнуются за Шетнера. В прошлом он уже сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В частности, после операции на бедре в 2008 году у него произошел сбой сердечного ритма, а в 2023-м актер рассказал, что преодолел рак кожи на поздней стадии.

Однако даже после всех испытаний Шетнер не сбавляет обороты. Недавно он завершил съемки в фильме "Family Tree" и работает над новыми проектами. "Некоторые люди считают, что Уиллу следует замедлиться и расслабиться, но у него есть список мечтаний, которые он хочет осуществить, и ему безразлично, как это может повлиять на его здоровье. Друзья опасаются, что он может потерпеть крах", - добавил инсайдер.

Как сообщал УНИАН, Шетнер в 90 лет стал самым пожилым человеком, который побывал в космосе.

