Нефть дорожает, поскольку война на Украине усиливает опасения по поводу поставок.

Цены на нефть выросли во вторник, 2 сентября, на фоне роста опасений по поводу перебоев в поставках российского "черного золота" из-за эскалации между РФ и Украиной. Трейдеры также оценивают возможность снижения процентных ставок Федеральной резервной службой США.

Агентство Reuters пишет, что цена нефти марки Brent выросла на 37 центов, или 0,54%, до 68,52 доллара за баррель, а цена нефти марки WTI - на 1,01 доллар, или 1,58%, до 65,02 доллара за баррель.

"Цены на нефть получают краткосрочную поддержку от перспективы скорого смягчения политики ФРС", - отметила старший аналитик рынка в Phillip Nova Приянка Сачдева.

Видео дня

При этом недавние атаки украинских дронов привели к остановке объектов, на которые приходится не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей России, или 1,1 млн баррелей в сутки, по подсчетам Reuters.

"Риски для энергетической инфраструктуры России остаются высокими. В минувшие выходные Украина нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, усилив атаки на инфраструктуру", - сообщил старший стратег по сырьевым рынкам ANZ Дэниел Хайнс.

Кроме того, инвесторы ждут встречи членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников 7 сентября, чтобы получить какие-либо подсказки о будущих планах по добыче. Рынок ожидает, что ОПЕК+ пока сохранит объемы добычи без изменений.

По данным МЭА, это, в сочетании с опасениями по поводу экономических последствий введения пошлин, привело к тому, что предложение нефти растет быстрее, чем спрос.

"Масштабы профицита в следующем году означают, что группа вряд ли будет поставлять дополнительные объемы на рынок. Более серьезный риск заключается в том, что ОПЕК+ может принять решение о возобновлении сокращения поставок из-за опасений по поводу профицита", - отмечают аналитики ING.

Поставки российской нефти в Индию - главные новости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию за закупку российской нефти. Более того, с 27 августа он удвоил пошлины в отношении Дели по этой причине.

Несмотря на сообщения об увеличении таможенных тарифов, Индия планирует увеличить экспорт российской нефти в сентябре. Позже в Дели нашли оправдание за импорт российской нефти. Так, министр нефти Хардип Пури заявил, что это помогло уберечь мировую экономику от скачка цен.

Вас также могут заинтересовать новости: