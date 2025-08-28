Российская нефтепереработка падает из-за ремонтных работ и атак украинских дронов.

В сентябре экспорт российской нефти в Индию увеличится. Россия снижает цены, чтобы продать больше "черного золота", поскольку не может перерабатывать такие объемы после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие предприятия и станции.

Агентство Reuters пишет, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти после введения западных санкций из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Без Индии России будет сложно поддерживать экспорт на нынешнем уровне, а это приведет к сокращению доходов от экспорта нефти, которые финансируют бюджет Кремля и продолжающуюся войну России в Украине.

Источники сообщили, что индийские НПЗ увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20% по сравнению с августом, или на 150 000-300 000 баррелей в день.

В следующем месяце Россия будет экспортировать больше нефти, поскольку плановые и внеплановые простои нефтеперерабатывающих заводов сократили ее мощности по переработке сырой нефти в топливо. В последние дни Украина атаковала 10 российских НПЗ, выведя из строя до 17% перерабатывающих мощностей страны.

По данным аналитиков Vortexa, в первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки, что соответствует июлю, но немного ниже среднего показателя за январь-июнь, который составил 1,6 млн баррелей в сутки.

Пошлины Трампа в отношении Индии - главные новости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию за закупку российской нефти. Такое мнение поддержали не только Наварро, но и министр финансов Скотт Бессент, который обвинил богатые семьи страны в спекуляции.

Также Bloomberg писал, что Индия обиделась на пошлины Трампа и хочет активнее "дружить" с Россией. В частности министр иностранных дел страны Субрахманьям Джайшанкар отметил, что растущая глобальная неопределенность заставляет страну снова обратить внимание на "надежных и стабильных партнеров".

27 августа вступили в силу увеличенные в два раза пошлины Трампа на товары из Индии из-за закупки российской нефти.

Стоит отметить, что, по данным отслеживания танкеров, еженедельные поставки сырой нефти из российских портов до 24 августа снизились на 320 тысяч баррелей в сутки и упали до минимума за четыре недели - 2,72 млн баррелей в сутки из-за уменьшения загрузок в балтийском порту Усть-Луга.

