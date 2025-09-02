Контрольный пакет Nayara Energy принадлежит российским структурам.

Saudi Aramco и иракская государственная нефтяная компания SOMO прекратили продажу сырой нефти индийской Nayara Energy после введения санкций Европейского союза против этого нефтепереработчика. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Nayara ежемесячно получала около 2 млн баррелей иракской нефти и 1 млн баррелей саудовской, однако в августе компания не получила поставок ни от одного из двух поставщиков. Об этом свидетельствуют данные о судоперевозках от Kpler и LSEG.

Последний груз иракской нефти марки Basra, отправленный SOMO, был разгружен для Nayara танкером Kalliopi в порту Вадинар 29 июля.

18 июля нефтеперерабатывающая компания получила 1 млн баррелей Arab Light, доставленных танкером Georgios. Это была последняя поставка из Саудовской Аравии.

Остановка поставок означает, что Nayara, контрольный пакет которой принадлежит российским структурам (включая нефтяного гиганта "Роснефть"), полностью перешла в августе на российское сырье.

Источники сообщили, что санкции создали проблемы с оплатой закупок Nayara у SOMO. Сами компании не прокомментировали ситуацию.

Отметим, что в прошлом месяце представитель российского посольства в Нью-Дели заявил, что Nayara получает прямые поставки от "Роснефти".

Известно, что частная компания эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод в городе Вадинар на западе Индии мощностью 400 тыс баррелей в сутки на уровне около 70-80% от проектной. Последнее связано с трудностями с реализацией продукции, вызванными санкциями Запада.

Напомним, недавно Евросоюз ввел ограничения против Nayara Energy в рамках 18-го пакета антироссийских ограничений. Это вызвало трудности, которые сказались на операционной деятельности нефтепереработчика.

Из-за санкций Nayara Energy была вынуждена начать переговоры с индийскими государственными органами по поддержанию стабильной работы завода в Вадинаре. При этом по словам самого нефтепереработчика, НПЗ работает в "нормальном режиме".

