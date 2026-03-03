Цены на газ в ЕС взлетели: эксперт объяснил, как это повлияет на платежки украинцев

По словам Рябцева, экономических оснований для скачка цен на газ в ЕС нет.

Цены на газ в Европе рекордно выросли на фоне войны в Иране, подскочив с 27 февраля сразу на 70%. Однако Украине хватает имеющегося "голубого топлива" в газохранилищах для прохождения текущего отопительного сезона. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Газа, который есть в хранилищах, нам хватает. Я не думаю, что кто-то в здравом уме будет сейчас использовать 85 миллионов евро, которые предоставил ЕБРР (на закупку газа, – УНИАН)", – отметил эксперт.

Сколько будут платить за газ бытовые потребители и бизнес

Геннадий Рябцев добавил, что скачок цен на газ в Европе не повлияет на стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей в Украине:

"Тарифы пересматривать не будут".

Эксперт напомнил, что в Украине действует фиксированная цена на газ для населения (7,96 грн за кубометр) в рамках специальных обязанностей для НАК "Нафтогаз Украины". Эксперт выразил уверенность, что правительственное постановление о возложении специальных обязанностей будет действовать и в дальнейшем, а значит цены на газ для бюджетных учреждений и теплокоммунэнерго не изменятся.

Что касается бизнесов, которые являются клиентами "Нафтогаза", по крайней мере до конца марта они также продолжат платить по старым ценам.

"Они сидят на месячных контрактах, а "Нафтогаз" уже объявил цену газа на март", – пояснил эксперт.

Впрочем, все будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Как долго будут расти цены

Геннадий Рябцев добавил, что экономических оснований для скачка цен на газ в Европе нет, поскольку военные риски уже учтены в котировках фьючерсов. В то же время Катар, который остановил экспорт сжиженного газа, не является крупнейшим поставщиком для блока.

"В котировках эта военная премия в 25-30% сидит. Ее туда заложили, когда начали передислоцировать американские силы и средства на Ближний Восток", – отметил эксперт.

Он прогнозирует, что уже через месяц европейские цены на "голубое топливо" пойдут на спад:

"Это оперативный риск. Максимум месяц будет "колбасить" туда-сюда. А потом те, кто заработал на росте котировок, заработают еще больше на их снижении".

Обострение на Ближнем Востоке

После ударов вблизи Ормузского пролива десятки танкеров с нефтью застряли в Персидском заливе и не рискуют проходить ключевой морской коридор. Это уже нарушает логистику в регионе и может поставить под угрозу добычу нефти. Кроме того, Ормузский пролив является важным маршрутом для экспорта сжиженного газа.

2 марта Иран заявил, что будет обстреливать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, объявив о его закрытии.

После начала боевых действий на Ближнем Востоке цены на газ в Европе резко выросли.

