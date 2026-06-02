Многие не догадываются, из чего делают душистый перец: ответ может удивить

Тысячи людей ежегодно спрашивают в Google, что такое на самом деле душистый перец и из чего его делают. К удивлению многих, это не смесь многочисленных различных ароматических веществ и специй, а ягода. Об этом пишет IFLScience.

Душистый перец – это просто высушенные незрелые ягоды дерева Pimenta dioica, растущего в Центральной Америке и Карибском бассейне. Их обычно измельчают и продают в виде мелкого порошка.

Как отмечается, эта специя наиболее тесно ассоциируется с мексиканской и карибской кухнями. Например, она является основным ингредиентом невероятно вкусной ямайской приправы джерк и часто используется в кулинарии всего региона. Впрочем, несмотря на происхождение из Америки, душистый перец нашел свое применение в кухнях всего мира.

История душистого перца

Ароматным перцем наслаждаются в Америке веками, а может, и тысячелетиями. Как рассказали в издании, коренные майя использовали его для ароматизации шоколадных напитков, тогда как коренные жители Карибского бассейна сжигали листья и древесину растения для копчения мяса.

"Испанские конкистадоры наткнулись на него в "Новом Свете" и привезли обратно в Европу, где он стал сенсацией и символом статуса. Британская империя быстро монополизировала торговлю через колониальную Ямайку, закрепив за островом статус основного мирового источника этой специи, и этот титул он удерживает и по сей день", – говорится в статье.

Несмотря на увлечение Европы этой ягодой, большинство попыток выращивать ее за пределами Америки потерпели неудачу. Деревья упорно отказывались плодоносить после пересадки в другие места, что привело к тому, что производство сосредоточилось в странах Карибского бассейна и Центральной Америки.

Лечебные свойства душистого перца

В издании говорится, что душистый перец содержит эвгенол – то самое химическое вещество, которое есть в гвоздике и корице. Оно обладает противовоспалительными, антиоксидантными и легкими обезболивающими свойствами. Он также продемонстрировал антимикробные свойства в лабораторных условиях.

Душистый перец имеет много названий

Эта специя имеет несколько различных названий: ямайский перец, миртный перец или пименто, что на португальском языке означает "перец". На польском языке душистый перец называется ziele angielskie, что означает "английская специя", скорее всего, из-за его связей с Британской империей.

Считается, что словосочетание "душистый перец" ввели ранние европейские колонизаторы, прибывшие в Америку и ценившие эту специю за сочетание вкусов корицы, мускатного ореха, гвоздики и черного перца – одних из их любимых вкусов из "Старого Света".

К слову, как отмечается в статье, если вам когда-нибудь очень понадобится душистый перец, а его не будет, то сочетание этих четырех специй может стать заменой.

