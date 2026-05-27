Рассказываем, как сделать сметану в домашних условиях из сливок - без закваски и лишних хлопот.

Сметана - один из самых универсальных продуктов на кухне: она делает выпечку влажной, смягчает острые блюда, идет в соусы, заварные кремы и картофельное пюре.

В следующий раз, когда вашему блюду понадобится ложка сметаны, не спешите в магазин - домашняя выходит вкуснее. Эксперт рассказал, как сделать сметану из сливок быстро и всего из двух ингредиентов.

Как из сливок сделать сметану

Итак, что такое сметана и чем она отличается от похожих продуктов? "Сметана - это пастеризованные сливки, подвергшиеся ферментации под действием молочнокислых бактерий", - объясняет CEO компании Good Culture Джесси Меррилл.

По его словам, магазинная версия сметаны проходит полный цикл ферментации с живыми бактериями - отсюда и пробиотики. Но дома этот процесс можно упростить: вместо бактерий можно взять обычную кислоту - уксус или лимонный сок. Результат получается чуть другим, но не менее вкусным, пишет издание Martha Stewart.

Домашняя сметана - рецепт

Для приготовления домашней сметаны понадобятся:

1 стакан жирных сливок;

1 ст. л. белого уксуса или лимонного сока.

Чем качественнее сливки, тем гуще и насыщеннее результат - в идеале берите домашние. Вместо белого уксуса подойдет яблочный или сок лайма.

Вымойте и простерилизуйте банку и ложку, хорошо высушите. Налейте сливки, добавьте уксус или лимонный сок, перемешайте. Накройте банку двойным слоем марли, закрепите резинкой - так внутрь будет поступать воздух, но не попадет ничего лишнего. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа.

Снимите марлю, перемешайте. Попробуйте - при желании добавьте еще немного кислоты или щепотку соли. Не пугайтесь, если сметана кажется жидковатой: в холодильнике она загустеет.

Хранить домашнюю сметану нужно в герметичной емкости в холодильнике, стоять продукт может до 2 недель. Магазинная хранится дольше за счет загустителей и консервантов - у домашней их нет.

