В 'ПриватБанке' подорожала валюта: актуальный курс доллара и евро на вторник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,44 грн, евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 2 июня, вырос на 3 копейки и составляет 44,48 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 52,00 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,88 гривни, а евро – по курсу 51,00 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 52,08 гривни.

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 5 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 2 июня, остался на прежнем уровне и составляет 44,47 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,02 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,93 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

