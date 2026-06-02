Вернутся ли графики отключений: эксперт оценил последствия российских ударов

Последняя атака России нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины, однако он не представляет угрозы для работы энергосистемы и не приведет к введению графиков отключений. Об этом в комментарии УНИАН сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Удары были, повреждения есть. Но повреждения не являются критическими для нормальной работы энергетической системы Украины в межсезонье. Будут проведены все восстановительные и ремонтные работы. Из того, что известно на сегодняшний день, никаких стабилизационных графиков или каких-либо других отключений вводить не планируется", – сказал Рябцев.

Эксперт также не ожидает возвращения массовых графиков отключений даже с наступлением летней жары.

"Я не думаю, что вообще будут какие-то стабилизационные графики. Да, рост потребления электроэнергии после плюс 25 градусов фиксируется, но этот рост не так велик, как, например, зимой. Поэтому чего-то чрезвычайного не будет. Баланс, думаю, удастся удержать", – отметил эксперт.

Рябцев пояснил, что основную летнюю нагрузку на энергосистему создают не бытовые кондиционеры, а промышленные предприятия, которым необходимо поддерживать определенный температурный режим для производственных процессов.

"Если говорить о кондиционировании воздуха, то оно осуществляется прежде всего днем. И речь идет не о бытовом кондиционировании, а прежде всего о промышленном кондиционировании воздуха", – отметил он.

Речь идет, в частности, о том, что для части пищевых производств критически важно соблюдение температурного режима во время технологических процессов. При высоких температурах может затрудняться работа в пищевой промышленности. Например, по его словам, может таять масло или шоколад во время фасовки продукции без надлежащего охлаждения.

Эксперт также отметил, что именно днем, когда промышленность активно потребляет электроэнергию, больше всего работают солнечные электростанции, что позволяет компенсировать дополнительную нагрузку.

"Укрэнерго" рассчитало свои возможности с объемами потребления и не прогнозирует каких-либо сценариев, которые предполагали бы применение графиков стабилизационных отключений", – сказал Рябцев.

В то же время эксперт подчеркнул, что локальные аварийные отключения после российских атак возможны и в дальнейшем. В качестве примера он привел Киев, где после последнего удара без света остались около 140 тысяч потребителей, однако большинство из них оперативно переподключили.

"Стабилизационных графиков или графиков ограничения мощности по всей Украине не будет на постоянной основе. Да, их могут вводить, как вводили после атаки в Киеве… Но это не будет носить массовый характер", – рассказал Рябцев.

Наиболее сложной ситуация, по его словам, останется в прифронтовых регионах, где из-за постоянных обстрелов отключения электроэнергии будут продолжаться.

В частности, в Харькове возможны временные ограничения электроснабжения, но они связаны прежде всего с плановыми ремонтами и модернизацией сетей.

"Если раньше можно было этого не делать благодаря наличию дублирующих различных дополнительных, резервных и других линий, то теперь таких резервов мало в Харькове и в других регионах, которые находятся близко к линии фронта. Поэтому на время проведения таких ремонтных работ, к сожалению, энергетики вынуждены отключать потребителей", – пояснил Рябцев.

По его словам, межсезонье традиционно используется для проведения регламентных работ на энергетических объектах, когда нагрузка на систему минимальна. Если отключения длятся дольше, это может свидетельствовать об установке нового оборудования или вводе в эксплуатацию дополнительных мощностей.

В ночь с 1 на 2 июня россияне в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. В Минэнерго тогда сообщили, что в результате атаки часть потребителей в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остались без электроснабжения.

Первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Россия системно атакует объекты критической инфраструктуры, чтобы истощить оборону страны, поскольку не может победить Украину на поле боя.

