Война в Иране ставит под угрозу отказ Европы от российского газа, - Reuters

Цены на европейский газ на этой неделе выросли на 75%, достигнув многолетних максимумов.

Военные удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана могут повлиять на энергоснабжение и вновь активизировать в Европейском Союзе дебаты о запрете импорта российского газа.

Как пишет Reuters, цены на европейский газ на этой неделе выросли на 75%, достигнув многолетних максимумов, поскольку боевые действия в Иране и вокруг него повлияли на экспорт газа из стран Персидского залива. Катар, крупный экспортер сжиженного природного газа (СПГ), 2 марта остановил производство.

"ЕС четко заявил, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными. Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы видим сейчас, я считаю, что дебаты возродятся", – заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд на конференции в Осло.

Страны Европейского Союза в прошлом месяце окончательно одобрили запрет на импорт газа из России, который должен вступить в полную силу не позднее конца 2027 года.

Норвегия, являющаяся крупнейшим производителем газа в Европе, удовлетворяет около 30% спроса. Она также поставляет около 20% нефти континента.

Высокопоставленный чиновник Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что Тегеран обстреляет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив на южном конце Персидского залива. Этот маршрут используют танкеры из Катара, который обеспечивает около 20% мировых поставок СПГ.

Цены на природный газ в Европе выросли на 34% на фоне неопределенности относительно того, как долго будет остановлен экспорт с крупнейшего в мире завода по производству сжиженного газа в Катаре. По сравнению с закрытием торгов 27 февраля цены на "голубое топливо" в Европе выросли на 70%.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) угрожает поднять цены на нефть до 200 долларов. Там обещают атаковать нефтепроводы и не позволить "ни одной капле нефти покинуть регион".

