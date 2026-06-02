В Днепре в результате российского удара уже 9 погибших, среди них – маленький ребенок

Еще 35 жителей Днепра получили травмы, а шестеро числятся пропавшими без вести.

В Днепре после массированной российской атаки зафиксированы серьезные разрушения многоэтажек. Уже известно о девяти погибших.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"В Днепре разрушены многоквартирные дома. 9 человек погибли, среди них – ребенок", – сообщил глава МВД.

Видео дня

По его словам, среди жертв обстрела также спасатель – заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко.

"В момент удара он как раз направлялся на вызов. Искренние соболезнования семье и коллективу. Еще 35 жителей Днепра пострадали, у нас есть информация и о 6 пропавших без вести гражданах", – подчеркнул Клименко.

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в Telegram, атака россиян на Днепр оборвала жизнь маленького мальчика.

"Тело ребенка 2023 года рождения спасатели извлекли из-под завалов разрушенного атакой четырехэтажного дома", – сообщил Ганжа.

Кроме того, в больнице медикам не удалось спасти 60-летнего мужчину. Его травмы оказались слишком тяжелыми.

Российский удар по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июня россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов. Всего зафиксировано 729 средств воздушного нападения – 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника различных типов.

Кроме Днепра, был атакован также Киев. В столице много разрушенных домов, количество пострадавших превысило 6 десятков.

Вас также могут заинтересовать новости: