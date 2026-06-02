Из-за ночной атаки РФ Киев и 7 областей без света: введут ли ограничения

Зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры.

В ночь с 1 на 2 июня российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины, в результате чего часть потребителей в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остаются без электроснабжения, сообщает Минэнерго.

В столице повреждения получили производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия. По Украине зафиксированы повреждения инфраструктуры объектов нефтегазовой отрасли. Восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме.

Ночью в части Киева пропало свет, передают местные СМИ. Сообщается об отключениях в Подольском, Святошинском и Оболонском районах столицы, в жилых районах Нивки, Святошино и Борщаговка, а также в пригороде.

По состоянию на 10 утра применение контролируемых ограничений на поставку электроэнергии не прогнозируется. Однако на местном уровне оперативно узнавать ситуацию с энергоснабжением в Минэнерго советуют на официальных ресурсах локальных операторов системы распределения.

Энергетики просят по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 11:00 до 15:00, а в вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – максимально экономно использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на систему.

Россия не может победить Украину на поле боя, поэтому системно атакует объекты критической инфраструктуры, чтобы истощить оборону страны. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, главный вызов для Украины в таких условиях – сохранять функциональность государства под постоянным давлением врага.

Российские оккупанты могут использовать Запорожскую атомную электростанцию для достижения своих военных целей так же, как три года назад летом они взорвали плотину Каховской ГЭС, предупреждают эксперты.

