Названы самые популярные браузеры в мире и Украине в 2026 году

В последние месяцы Chrome укрепил свое доминирование среди браузеров, что негативно отразилось на Edge и Opera.

Ресурс Statcounter, который отслеживает активность пользователей и анализирует веб-трафик в режиме реального времени, назвал самые популярные браузеры в мире для ПК в 2026 году. На первом месте с большим отрывом оказался Chrome от Google.

Вторую строчку занял Edge от Microsoft, а тройку лидеров замкнул Safari от Apple. За ним следуют Firefox и Opera. Эти браузеры занимают 97% рынка.

Топ‑5 самых популярных браузеров в мире

Chrome – 74,93%.

Edge – 9,94%.

Safari – 5,32%.

Firefox – 3,81%.

Opera – 1,97 %.

Что касается Украины, то здесь картина несколько иная. Google Chrome и в этом случае вне конкуренции, но на втором месте идет Opera. Интересно, что Edge не вошел в тройку, став лишь четвертым. Запрещенный российский "Яндекс.Браузер" замыкает топ-5.

Топ‑5 самых популярных браузеров в Украине

Chrome – 80,37%.

Opera – 6,72%.

Firefox – 4,01%.

Edge – 3,28%.

Yandex Browser – 3,09%.

На рынке мобильных браузеров на совокупную долю Chrome и Safari приходится почти 92%. При этом Chrome опережает предустановленный на iPhone браузер с довольно большим отрывом.

Топ-5 самых популярных мобильных браузеров:

Chrome – 66,41%.

Safari – 25,25%.

Samsung Internet – 2,44%.

Opera – 1,62%.

UC Browser – 1,11%.

Ранее пользователи обратили внимание, что Google Chrome начал незаметно скачивать на диск ИИ-модель весом 4 гигабайт. Речь идет о Gemini Nano – она нужна для нейросетевых функций браузера.

Недавнее тестирование выявило, что Chrome – один из самых "прожорливых" браузеров на рынке, поэтому для систем с ограниченным объемом ОЗУ его нельзя рекомендовать. Самым экономичным в плане потребления памяти оказался малоизвестный Whale.

