Названы самые популярные браузеры в мире и Украине в 2026 году

Ресурс Statcounter, который отслеживает активность пользователей и анализирует веб-трафик в режиме реального времени, назвал самые популярные браузеры в мире для ПК в 2026 году. На первом месте с большим отрывом оказался Chrome от Google.
Вторую строчку занял Edge от Microsoft, а тройку лидеров замкнул Safari от Apple. За ним следуют Firefox и Opera. Эти браузеры занимают 97% рынка.
Топ‑5 самых популярных браузеров в мире
- Chrome – 74,93%.
- Edge – 9,94%.
- Safari – 5,32%.
- Firefox – 3,81%.
- Opera – 1,97 %.
Что касается Украины, то здесь картина несколько иная. Google Chrome и в этом случае вне конкуренции, но на втором месте идет Opera. Интересно, что Edge не вошел в тройку, став лишь четвертым. Запрещенный российский "Яндекс.Браузер" замыкает топ-5.
Топ‑5 самых популярных браузеров в Украине
- Chrome – 80,37%.
- Opera – 6,72%.
- Firefox – 4,01%.
- Edge – 3,28%.
- Yandex Browser – 3,09%.
На рынке мобильных браузеров на совокупную долю Chrome и Safari приходится почти 92%. При этом Chrome опережает предустановленный на iPhone браузер с довольно большим отрывом.
Топ-5 самых популярных мобильных браузеров:
- Chrome – 66,41%.
- Safari – 25,25%.
- Samsung Internet – 2,44%.
- Opera – 1,62%.
- UC Browser – 1,11%.
Ранее пользователи обратили внимание, что Google Chrome начал незаметно скачивать на диск ИИ-модель весом 4 гигабайт. Речь идет о Gemini Nano – она нужна для нейросетевых функций браузера.
Недавнее тестирование выявило, что Chrome – один из самых "прожорливых" браузеров на рынке, поэтому для систем с ограниченным объемом ОЗУ его нельзя рекомендовать. Самым экономичным в плане потребления памяти оказался малоизвестный Whale.