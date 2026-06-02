В ночь на вторник, 2 июня, россияне нанесли серьезные удары по нескольким областям Украины, но основной удар сосредоточили на Киеве. По данным начальника коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, особенностью ночного массированного удара было большое количество баллистических ракет. Россияне задействовали тридцать три баллистические ракеты "Искандер-М" и в две волны применили противокорабельные ракеты "Циркон", которые атакуют как баллистика.

Этот, уже второй массированный обстрел "акта возмездия", состоялся под аккомпанемент заявления Путина о том, что все виновные в обстреле Старобельска будут наказаны. И тут же появилось заявление, что виновными являются Мадяр и Иващенко.

Кремль, похоже, пытается придумать новую причину, почему война длится так долго и почему ее нужно вести.

Дело в том, что в 2026 году Кремль столкнулся с большой психологической проблемой абсолютного большинства россиян. После больших надежд 2025 года на скорый мир благодаря Трампу, в 2026-м россияне прошли ускоренную эволюцию от "война продлится долго" до "война продлится до тех пор, пока у власти Путин".

Вместе с тем обостряется противостояние с наиболее пассионарной частью общества – ура-патриотами, которые начинают относительно открыто презирать Путина. Более того, чиновники начинают широко употреблять новую кличку Путина "Дед", а народ все больше начинает разочаровываться в способности Путина всех переиграть.

У российского диктатора, на самом деле, не так много вариантов, чтобы исправить ситуацию: можно пойти на эскалацию, придумывая историю, что мира нет из-за злобных украинцев, или же пойти на мир с усилением репрессий и частичным изменением политического ландшафта.

Путин решил совместить два пункта и идет на эскалацию, при этом ничего не меняя в политическом ландшафте и усиливая репрессии.

Как следствие, в ближайшие недели мы переживем еще несколько атак, подобных сегодняшней. Также, похоже, ФСБ и ГУ ГШ получили задание провести ряд терактов на территории Украины.

Надо понимать, что в Кремле всеми этими вещами выполняют не военную, а, прежде всего, пиарную задачу. И главный ее потребитель находится не столько в Украине, сколько непосредственно в России.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что пока в России еще нет топливного кризиса. Есть проблемы в Крыму и Севастополе. Ограничение Москвы – не более 60 литров за раз – это явно не кризис. Но российские заводы все больше работают с колес, не создавая стратегических запасов.

И если Украина продолжит свою работу в этом направлении (а она ее продолжит), в октябре-ноябре перебои с поставками топлива могут перекинуться на значительно большее количество регионов РФ.

Параллельно с этим война в Иране позволяет россиянам балансировать бюджет. А проблемы с недобором не нефтегазовых поступлений (первый квартал – 200 млрд) уже перекрыты "добровольными" пожертвованиями крупных производителей. Другими словами, в России нет и в 2026 году не будет бюджетного кризиса. При этом этими "добровольными" взносами российские власти пытаются замазать кровью весь крупный бизнес, который долго старался делать вид, что бизнес вне политики. Это тоже не стоит недооценивать. Объединение вокруг плохого, но лидера очень важно в этот момент, и оно (объединение) заставляет пока (подчеркиваю, пока) не ставить вопрос: "Сколько еще продлится война". Дальше этот вопрос обязательно возникнет. Но пока Кремль получит определенный временной люфт.

Подводя итог, хочу обратить внимание на то, что пока не видно переговорного окна возможностей. Путин продолжает стоять на позиции "отдайте Донбасс" и пока не планирует с нее сходить. А нынешний формат переговоров не предусматривает решения этого вопроса.