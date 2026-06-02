'Как же больно': украинская блогерша показала жуткие последствия 'прилета' рядом с домом (фото)

Российские войска массированно атаковали Киев ракетами и дронами.

Украинская блогерша Юлиана Гнатишин показала жуткие последствия ночной массированной атаки России на Киев. В своем Instagram девушка показала, как пострадала ее квартира, а также поделилась подробностями пережитого.

"Господи, как же больно. Я вообще не могу прийти в себя и понять, что произошло, и насколько это было близко", - отметила она в одной из подписей к опубликованным кадрам.

В результате взрывной волны в квартире выбило окна, повреждены рамы и стены.

Напомним, как писал УНИАН, 2 июня российские войска запустили по Украине 73 ракеты и 656 дронов различных типов.

Силы ПВО Украины смогли сбить/подавить 642 цели - 40 ракет и 602 беспилотника различных типов.

В Киеве после ударов много разрушений, десятки травмированных и есть жертвы.

"58 пострадавших в столице. Из них 40 медиков госпитализировали. В том числе двоих детей. Четверо человек погибли", - сообщил мэр Киева.

