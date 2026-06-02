Во Львовской области запускают новый веломаршрут, который соединит три знаменитых замка

10 июня 2026 года во Львовской области откроют новый туристический маршрут "ВелоПодкова", который объединит три знаменитых замка.

Как сообщается на сайте Львовской ОГА, туристов ждет велопутешествие длиной 58 км по дорогам Золотой подковы через легендарные замки, холмистые земли, тихие местные дороги и пейзажи, "где хочется останавливаться каждые 5 минут, чтобы сфотографироваться".

В частности, маршрут соединит:

Золочевский замок;

Подгорецкий замок;

Олесский замок.

Отмечается, что в день презентации участники проедут часть "ВелоПодковы" – от Золочева до Подгорец. Длина этой части маршрута – 36 км, старт в 11:00 у подножия музея-заповедника "Золочевский замок".

Новые туристические маршруты в Украине

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Львовская область присоединилась к сети одного из самых известных туристических маршрутов Европы – Camino de Santiago.

Также в этом году появились новые туристические маршруты в знаменитой Бакоте в Хмельницкой области.

