В Одесской области в дикую природу выпустили редких хищников, которых пытались приручить люди

В Одесской области в дикую природу выпустили редких хищников – двух лесных хорьков, которых ранее пытались приручить люди.

Как рассказал доктор биологических наук Иван Русев, он стал свидетелем выпуска редких животных в Нижнеднестровском национальном природном парке после реабилитации, которая проходила у волонтеров.

"Здесь, в национальном парке, им уже будет хорошо", – подчеркнул ученый.

Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как двух млекопитающих выпускают из специальной клетки.

Лесной хорек (Mustela putorius) – млекопитающее отряда хищных, представляющее род Mustela из семейства куницевых. По словам Русева, с 2009 года этот вид животных находится под охраной государства и внесен в Красную книгу Украины (категория "уязвимый"). Обитает он в различных местностях, избегая лишь сплошных лесов и открытых степных равнин, хотя продвигается далеко на юг в степные районы, держась долин рек, небольших островных лесов, кустарников, человеческих поселений и т. п. В дельте Днестра встречается в зарослях камыша, пойменных лесах, вдоль берегов реки.

В Нижнеднестровском национальном парке рассказали, что выпустили двух молодых самочек хорька на экологической тропе "Шепот поймы". Животных в парк привезла волонтер и реабилитолог диких животных Виктория Моисеева.

"Эта история началась на юге Одесской области, в Измаильском районе. В прошлом году животных изъяли из естественной среды обитания. Люди пытались приручить маленьких хорьков, однако, к счастью для самих животных, эта попытка оказалась неудачной. Специалисты называют такие случаи "пассивным браконьерством" – когда диких животных забирают из природы без злого умысла, но вопреки законам природы и здравому смыслу", – объясняют специалисты.

К счастью, хорьки не жили рядом с людьми, а содержались в нежилом помещении. Именно это дало им шанс вернуться в дикую природу.

Для реабилитации диких хищников чрезвычайно важно сохранить их естественное поведение. Как объясняют исследователи, если бы животные привыкли к человеку, потеряли страх перед ним или начали ассоциировать человека с источником пищи, их выпуск в природу стал бы практически невозможным. Такие особи часто не способны выжить самостоятельно или могут попадать в конфликтные ситуации.

Именно поэтому после освобождения из вольера волонтер приняла двух молодых самочек на реабилитацию, в ходе которой было установлено, что они избегают контакта с человеком, активно обустраивали укрытия и гнезда из сена, остро реагируют на потенциальную опасность, в частности, на хищных птиц и т. п. То есть вели себя именно так, как и должны вести настоящие дикие хорьки.

"Выпуск состоялся в месте, где сочетаются пойменные леса, густые кустарники, луга и водно-болотные угодья, создающие благоприятные условия для жизни этого вида. Интересно, что после открытия транспортной клетки животные не спешили выбегать наружу. Для лесных хорьков характерна осторожность: они могут часами изучать новые запахи, прислушиваться к окружающим звукам и только после этого отправляться исследовать новую территорию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что лесной хорек является одним из самых интересных хищников украинской фауны. Он ведет преимущественно ночной образ жизни, прекрасно охотится на грызунов, лягушек, мелких птиц и других животных. В природных экосистемах играет важную роль естественного регулятора численности многих видов.

"К сожалению, из-за потери естественных мест обитания, преследования со стороны человека и сокращения численности популяций вид нуждается в особой охране", – констатируют исследователи.

