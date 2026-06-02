'Еще одна тяжелая ночь': звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян на Киев

Они выразили соболезнования пострадавшим и показали, как прятались от ракет.

В ночь на 2 июня россияне нанесли массированный удар по Украине. В частности , больше всего пострадала столица, ведь враг запустил десятки баллистических ракет и сотни дронов. Разрушены дома в разных районах Киева, а также больница и заправки. Уже известно о 5 погибших и десятках раненых украинцев.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию россиян в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим. Например, актриса Наталка Денисенко написала в своем Instagram об этой ночи так:

"Любите жизнь! Берегите своих близких! Как я испугалась этих взрывов... Ночь для всех тяжелая. Мои соболезнования тем, кто пострадал... Обнимаю каждого".

Телеведущая Маша Ефросинина также показала, как пряталась с 10-летним сыном в метро.

Видео дня

"Контрасты жизни, о которых мы не просили. Страшно открывать новости", – написала звезда в Instagram.

Пряталась с маленькой дочкой Лелей и жена хореографа Жени Кота – Наталья Татаринцева.

"Как же меня бесит, что мы вынуждены бояться и прятаться! ПЗ*Ц, как болит тело от ночных эмоций и страха, даже кошки этой ночью прижались ко мне", – написала спортсменка в своем Instagram.

Испугалась взрывов и телеведущая Леся Никитюк, которая показала в своем Instagram кадры из укрытия.

Находилась в безопасности и певица MamaRika, однако, не сдерживая эмоций, написала об атаке россиян в своем Instagram так:

"Так и живем, каждый день как последний. Интересно, сколько еще таких ночей, пока мр*з* нажрутся крови?".

Фитнес-тренер Марина Боржемская также показала разрушенный дом в результате атаки врага в своем Instagram.

"Еще одна тяжелая ночь для Киева и Украины", – подчеркнула она.

Телеведущий Григорий Решетник также отметил, что ночь была шумной, однако поблагодарил украинских защитников за жизнь.

"Было, как всегда, очень шумно, но даже после самой темной ночи наступает рассвет... Благодарность нашим Силам обороны, мы живем в сложные времена, но должны держаться, чтобы не упасть, и искренние соболезнования пострадавшим", – отметил он в Instagram.

Напомним, ранее Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар россиян по Сумам.

Вас также могут заинтересовать новости: