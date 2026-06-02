Эксперт ответил, когда Украина задействует первые истребители Rafale против россиян

К зиме Украине, возможно, удастся остановить активную фазу боевых действий.

Если до зимы не удастся приостановить активную фазу боевых действий на фронте, то французские истребители Rafale можно будет увидеть в действии в боевых условиях.

Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире Радио NV. Эксперт согласился, что Воздушные силы ВСУ будут усилены и благодаря французским самолетам.

"Именно так. "Миражи" уже работают. Отзывы положительные. В плане борьбы с крылатыми ракетами эти самолеты себя прекрасно показали. К сожалению, их пока мало. Но, как мы слышим, их будет больше", – отметил Попович.

Вместе с тем он добавил, что будет видно, насколько самолеты Rafale смогут усилить украинский потенциал.

"Будем эксплуатировать – посмотрим, как они себя покажут. Надеюсь, у нас, все-таки, не будет такой возможности увидеть, как будут работать эти истребители, если мы говорим о зиме. Я все-таки остаюсь при своем прогнозе, что удастся приостановить активную фазу до зимы. Но если не удастся – то посмотрим, как они работают", – подчеркнул Попович.

По его мнению, увеличение авиационного парка Украины за счет западных партнеров, которое должно заменить советские самолеты, исчерпавшие свой ресурс, можно только приветствовать.

Западные истребители для Украины

Как сообщал УНИАН, в марте президент Владимир Зеленский заявил о решении провести предоплату для получения первых боевых истребителей Gripen от Швеции и Rafale от Франции.

Ранее речь шла о том, что Украина планирует заказать у Франции 100 истребителей Rafale F4 производства Dassault до 2035 года.

