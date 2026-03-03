Цены на газ в Европе растут бешеными темпами из-за войны на Ближнем Востоке

Аналитики повысили прогноз цен на газ в ЕС на апрель с 360 до 550 евро за 1000 кубометров.

Цены на природный газ в Европе выросли на 34% на фоне неопределенности относительно того, как долго будет остановлен экспорт с крупнейшего в мире завода по производству сжиженного газа в Катаре, сообщает Bloomberg.

Журналисты отмечают, что по сравнению с закрытием торгов 27 февраля цены на газ в Европе выросли на 70%.

Объект государственной нефтегазовой компании QatarEnergy, на который приходится около пятой части мировых поставок сжиженного газа, остановил работу 2 марта после атаки иранских дронов. Вместе с тем, журналисты отмечают, что трейдеры ставят под сомнение серьезность атак.

Впрочем, еще до остановки объекта QatarEnergy расширение войны на Ближнем Востоке фактически закрыло Ормузский пролив - ключевой экспортный маршрут для Катара. В то же время Пекин давит на Тегеран, чтобы тот не закрывал Ормузский пролив.

"Самый большой вопрос для рынка заключается в том, как долго будут продолжаться боевые действия. США посылали противоречивые сообщения о продолжительности войны, а президент Дональд Трамп пообещал сделать "все, что нужно", - отмечает издание

Между тем аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили свой прогноз по европейским ценам на газ на апрель 2026 года с 36 до 55 евро за мегаватт-час, то есть примерно с 360 евро за 1000 кубометров до 550 евро за 1000 кубометров

Обострение на Ближнем Востоке - последние новости

После ударов вблизи Ормузского пролива десятки танкеров с нефтью застряли в Персидском заливе и не рискуют проходить ключевой морской коридор. Это уже нарушает логистику в регионе и может поставить под угрозу добычу нефти.

К тому же вечером 2 марта Иран заявил, что будет обстреливать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.

После начала боевых действий на Ближнем Востоке цены на газ в Европе резко выросли. Базовые фьючерсы подскочили до 25% – это самый большой рост с августа 2023 года.

