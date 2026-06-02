Украинские общины призывают власти не допустить повышения грузовых тарифов 'Укрзализныци' из-за рисков для экономики

Всеукраинская ассоциация общин (ВАО) обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко и главе Офиса президента Кириллу Буданову с призывом не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое планирует "Укрзализныця" с августа 2026 года. В ассоциации подчеркнули, что повышение тарифов на 45% может вызвать массовый переход грузов с железной дороги на автомобильный транспорт. Это, в свою очередь, ускорит разрушение местных дорог, большинство из которых уже находятся в неудовлетворительном состоянии из-за многолетнего недофинансирования, и увеличит уровень безработицы.

По данным Государственного агентства восстановления, дорожная отрасль в настоящее время профинансирована лишь на 4,6 млрд грн при потребности в 51,3 млрд грн. В ГАВ предупреждают, что дополнительная нагрузка от большегрузного транспорта ляжет на местные бюджеты, которые не располагают ресурсами для ремонта инфраструктуры.

Также в ассоциации отметили, что главной причиной финансовых проблем "Укрзализныци" являются не грузовые перевозки, которые остаются прибыльными, а убыточность пассажирского сегмента. По оценкам ВАГ, убытки от пассажирских перевозок в 2026 году могут превысить 25 млрд грн.

В обращении подчеркивается, что рост логистических расходов ухудшит конкурентоспособность украинских предприятий, может привести к сокращению производства, потере рабочих мест, уменьшению налоговых поступлений и валютной выручки.

ВАГ призвала власти не повышать грузовые тарифы в 2026 году, разработать долгосрочный механизм государственной компенсации убытков от пассажирских перевозок и формировать железнодорожную политику по принципам поддержки экономики и развития общин.

В ассоциации подчеркнули, что социальная функция пассажирских перевозок должна финансироваться через прозрачные бюджетные механизмы по модели PSO, которая применяется в большинстве стран Европейского Союза, а не за счет повышения тарифной нагрузки на бизнес.

