Экс-посол Польши в Украине отказался от ордена, выданного Зеленским: что произошло

Бартош Цихоцкий занимал пост посла Варшавы в Киеве с 2019 по 2023 год и был награжден за свою роль в укреплении двусторонних отношений.

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул государственную награду, врученную ему президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина – решение украинского лидера присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Как пишет tvpworld, Цихоцкий объявил в понедельник, что вернул орден "За заслуги" второй степени, врученный ему за укрепление двусторонних отношений вскоре после вторжения России в 2022 году.

В заявлении, направленном СМИ, он сообщил, что в связи с решениями президента Украины, которые "прославляют УПА и коллаборационистов немецких нацистов", он вернул награду, которая ему была присвоена. При этом он подчеркнул, что каждый украинец, который борется с российским захватчиком, исторической ложью и коррупцией, может рассчитывать на его поддержку.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что инициирует лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши – Ордена Белого Орла из-за решения об УПА. Он также заявил, что Украина не готова стать "частью европейской семьи".

Также с соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Польши. В ведомстве подчеркнули, что "однозначно негативно оценивают" решение о присвоении одному из украинских воинских подразделений звания "Героев УПА".

В то же время премьер Польши Дональд Туск призвал к сдержанности обе стороны.

"Если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее достанется кому-то другому", - заявил он.

