В Киеве частично перекрыли движение транспорта по ряду улиц

В результате российского комбинированного удара поКиеву движение на ряде улиц перекрыто.
По данным полиции, движение транспорта перекрыто на следующих улицах:
- улицей Карпатской Сечи (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского);
- переулком Охтырским (от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской);
- улицей Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской);
- улицей Верховинной (от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого);
- улицей Гарета Джонса (от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской);
- улицей Дегтяревской (от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической);
- по улице Зоологической (от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтяревской).
Полиция призывает водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов движения.
Между тем, столицу окутывает дым от многочисленных пожаров.
Удар по Украине
Ночью 2 июня оккупанты нанесли удар по Киеву беспилотниками и ракетами. На данный момент известно о 4 погибших и 51 раненом.
Кроме того, пожары и разрушения зданий зафиксированы в 7 районах города. В частности, в Подольском районе произошло частичное обрушение конструкций в 9-этажном жилом доме. В Голосеевском районе разрушены 2 и 3 этажа поликлиники. В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома.