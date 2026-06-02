В Киеве частично перекрыли движение транспорта по ряду улиц

Водителей призвали быть внимательными при планировании маршрута.

В результате российского комбинированного удара поКиеву движение на ряде улиц перекрыто.

По данным полиции, движение транспорта перекрыто на следующих улицах:

улицей Карпатской Сечи (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского);

переулком Охтырским (от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской);

улицей Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской);

улицей Верховинной (от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого);

улицей Гарета Джонса (от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской);

улицей Дегтяревской (от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической);

по улице Зоологической (от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтяревской).

Полиция призывает водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов движения.

Между тем, столицу окутывает дым от многочисленных пожаров.

Удар по Украине

Ночью 2 июня оккупанты нанесли удар по Киеву беспилотниками и ракетами. На данный момент известно о 4 погибших и 51 раненом.

Кроме того, пожары и разрушения зданий зафиксированы в 7 районах города. В частности, в Подольском районе произошло частичное обрушение конструкций в 9-этажном жилом доме. В Голосеевском районе разрушены 2 и 3 этажа поликлиники. В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома.

